Имеют ли военные, откомандированные в госорганы, право на доплату в 30 тыс. грн — Finance.ua
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Имеют ли военные, откомандированные в госорганы, право на доплату в 30 тыс. грн

Казна и Политика
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Имеют ли военные, откомандированные в госорганы, право на доплату в 30 тыс. грн
Имеют ли военные, откомандированные в госорганы, право на доплату в 30 тыс. грн
Выплата дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. грн. должна производиться исключительно военнослужащим ВСУ, которые своими непосредственными действиями осуществляют защиту суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Об этом напоминает Закон и Бизнес.
Об этом заявила Большая палата ВС, отменяя решение Кассационного административного суда по делу № 640/13 029/22 и принимая новое — об отказе в иске, информирует «Закон и Бизнес».
По этому делу человек обратился с исковым заявлением, в котором, в частности, просил взыскать с Минфина, Минобороны, ГКА солидарно в его пользу задолженность по выплате дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением КМУ № 168, за период с 24 февраля по 17 августа 2022 года в сумме 171 809,75 грн.
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В обоснование своих требований отмечал, что является военнослужащим ВСУ и откомандирован в Государственное космическое агентство (с оставлением на военной службе), где проходит службу в должности начальника отдела обеспечения сил безопасности информационно-аналитического центра Национального центра управления и испытаний космических средств.
КАС, рассмотрев это дело в качестве образца, иск удовлетворил, считая, что упомянутая норма постановления КМУ № 168 распространяется на всех военнослужащих.
Однако БП ВС отметила, что порядок денежного довольствия военнослужащих, проходящих службу в ВСУ и других военных формированиях, отличается от порядка денежного довольствия военнослужащих, откомандированных в государственные органы, учреждения, организации.
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В частности, размер денежного довольствия военнослужащих, откомандированных в государственные органы, учреждения и организации, урегулирован отдельным нормативно-правовым актом, который определяет несколько отличный порядок и другие составляющие формирования денежного довольствия военнослужащих, начисление которым осуществляется на основании постановлений КМУ от 30.08.2017 № 704 и от 28.02.2024 № 168.

Выводы

Выплата дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. грн. должна производиться как стимулирование исключительно военнослужащим ВСУ, которые своими непосредственными действиями осуществляют защиту суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Следовательно, п. 1 постановления № 168 не распространяется на военнослужащих, откомандированных в государственные органы, учреждения и организации, денежное довольствие которым выплачивается в соответствии с постановлением № 104.
По материалам:
Finance.ua
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