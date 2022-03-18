Имеет ли право работодатель отказать работнику в предоставлении отпуска — Finance.ua
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Имеет ли право работодатель отказать работнику в предоставлении отпуска

Сегодня 09:19Личные финансы
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В Министерстве экономики Украины разъяснили, может ли работодатель не предоставить работнику отпуск, чтобы уехать в другой регион.
Как отмечают в ведомстве, предоставлять отпуска без сохранения зарплаты, предусмотренные статьей 25 ЗУ «Об отпусках», работодатель должен в обязательном порядке по инициативе работника. А вот предоставление отпусков, предусмотренных статьей 26 вышеупомянутого закона, проводится с согласия сторон.
Согласно законодательству, очередность предоставления отпусков определяется графиками, утверждаемыми собственником или уполномоченным им органом, и доводится до сведения всех работников.
Конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах, установленных графиком, согласовывается между работником и собственником или уполномоченным им органом, который обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока.
Ежегодные отпуска по желанию работника в удобное для него время предоставляются:
  • лицам в возрасте до восемнадцати лет;
  • лицам с инвалидностью;
  • женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него;
  • женщинам, у которых двое и более детей в возрасте до 15 лет или ребенок с инвалидностью;
  • одинокой матери (отцу), воспитывающей ребенка без отца (матери); опекунам, попечителям или другим одиноким лицам, фактически воспитывающим одного или более детей в возрасте до 15 лет при отсутствии родителей;
  • женам (мужьям) военнослужащих;
  • ветеранам труда и лицам, обладающим особыми трудовыми заслугами перед Родиной;
  • ветеранам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, а также лицам, на которые распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • родителям — воспитателям детских домов семейного типа;
  • в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.
Но! В то же время в условиях военного времени работодатель имеет право отказывать работникам, задействованным в работах по поддержанию критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, в случаях, когда это прямо не запрещено законом.
Отказ в предоставлении работнику отпуска должен быть связан с необходимостью выполнять определенный объем работ, направленный на обеспечение безопасности и обороноспособности государства. В других случаях, наоборот, целесообразно предоставлять работникам по их желанию ежегодные, социальные отпуска и отпуска без сохранения заработной платы.
По материалам: Finance.UA
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