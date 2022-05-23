Илон Маск анонсировал появление самоуправляемого автомобиля — Finance.ua

Илон Маск анонсировал появление самоуправляемого автомобиля

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск сообщил, что самоуправляемые автомобили Tesla, не требующие присутствия водителя, появятся уже через год.

На данный момент название такой модели Tesla не известно.

Напомним, это не первый случай, когда бизнесмен говорит о сроках запуска самоуправляемого автомобиля. Еще в декабре 2015 года Маск заявил о выпуске «полностью автономного» автомобиля в течение двух лет. Позже эти сроки несколько раз корректировались.

«Я думаю, что у нас есть все, и вопрос просто в том, чтобы усовершенствовать имеющиеся части, установить их на место и убедиться, что они работают в огромном количестве сред — и тогда мы закончим. В результате мы получим полную автономию, и я думаю, что примерно через два года у нас будет полная автономия», — заявил тогда миллиардер.

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