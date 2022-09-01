Илон Маск анонсировал до 100 запусков ракет SpaceX в год — Finance.ua
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Илон Маск анонсировал до 100 запусков ракет SpaceX в год

Технологии&Авто
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Илон Маск анонсировал до 100 запусков ракет SpaceX в год
Илон Маск анонсировал до 100 запусков ракет SpaceX в год
Американская компания SpaceX намерена совершить 100 запусков своих космических аппаратов на околоземную орбиту в 2023 году.
Об этом сообщил ее глава и основатель Илон Маск.
«Мы намерены произвести вплоть до 100 запусков в следующем году», — написал он в Twitter, отвечая на вопросы журналиста издания Ars Technica Эрика Бергера.
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В текущем году SpaceX надеется совершить до 60 запусков своих ракет Falcon 9 на орбиту. В настоящее время компания произвела 39, этим она запускала ракету в среднем каждые 6,2 дня. Для достижения цели в 100 запусков ракета должна запускаться каждые 3,65 дня.
При этом за весь 2021 год был произведен 31 запуск Falcon 9.
Напомним, в августе SpaceX провела успешные испытания ускорителя для ракеты Starship спустя месяц после того, как предыдущая попытка закончилась взрывом.
По материалам:
Корреспондент.net
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