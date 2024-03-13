Ikea построит 1000 зарядных станций для электромобилей своих покупателей в Германии — Finance.ua
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Ikea построит 1000 зарядных станций для электромобилей своих покупателей в Германии

Технологии&Авто
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Ikea построит 1000 зарядных станций для электромобилей своих покупателей в Германии
Ikea построит 1000 зарядных станций для электромобилей своих покупателей в Германии
Пока посетители 54 немецких филиалов Ikea выбирают мебель и кушают котлеты, их электромобили заряжаются. Такими видит компания свои перспективы в Германии на ближайшие несколько лет.
О маркетинговых планах Ikea рассказывает ntv со ссылкой на Bild am Sonntag.
Шведский мебельный концерн наметил до 2028 года установить 1000 пунктов зарядки электромобилей для удобства своих покупателей.
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Это создаст одну из крупнейших и мощных зарядных сетей в немецкой розничной торговле. «Мы хотим содействовать развитию электромобильности в Германии и еще быстрее и прочнее утвердиться на немецком рынке», — заявили в Ikea.
В настоящее время в Германии насчитывается около полутора миллионов электрических транспортных средств. Цель федерального правительства — нарастить количество электромобилей в стране до 15 миллионов к 2030 году.
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И этим планам намерена посодействовать Ikea. Первые зарядные станции будут установлены в Билефельде, Бремене, Хемнице, Фрайбурге, Карсте и Мангейме в начале 2025 года.
Уже строятся пункты быстрой зарядки (от 50 до 400 киловатт экологически чистой электроэнергии), которые можно использовать, даже когда магазины закрыты. Правда, теперь же за зарядку машин придется платить. Ранее Ikea предоставляла электричество бесплатно.
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Сеть из 1000 зарядок от Ikea станет частью общеевропейской электрозарядной сети, в которой самая крупная принадлежит энергоконцерну Elli (440 000 зарядных точек в 27 странах).
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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