ICU спрогнозировал курс гривны и рост экономики в 2024 году — Finance.ua

ICU спрогнозировал курс гривны и рост экономики в 2024 году Сегодня 15:03 — Валюта

ICU спрогнозировал курс гривны и рост экономики в 2024 году

Компания ICU прогнозирует рост ВВП на 5% при курсе гривны 40,7 UAH/USD в 2024 году.

Об этом идет речь в материале компании.

Реальный ВВП вырастет в этом году более чем на 5%, инфляция упала до однозначных показателей, резервы НБУ близки к историческим максимумам, а финансирование дефицита бюджета остается относительно бесперебойным.

Благодаря этим положительным тенденциям экономика стала более устойчивой. Внутренний спрос возрос, а настроения бизнеса в течение года улучшились. Финансовый сектор работал бесперебойно", — говорится в сообщении.

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В то же время ожидается, что в 2024 году появится ряд новых вызовов, едва ли не наибольший из которых — это риски, связанные с объемами и устойчивостью внешней финансовой поддержки Украины.

По состоянию на сегодняшний день риски существенного сокращения финансовой помощи невысоки, и в компании ожидают, что Украина получит по крайней мере 28−30 млрд долларов.

Это те объемы поддержки, которые необходимы для сбалансирования внешних счетов до конца 2024 года.

Это означает, что НБУ и в дальнейшем сможет полностью контролировать валютный рынок и даже сможет сделать существенные шаги в направлении валютной либерализации.

«Также сейчас сложились все необходимые предпосылки для умеренной и управляемой девальвации гривны, и, по нашим прогнозам, курс в конце 2024 года составит около 41 UAH/USD. Экономический рост и дальше будет продолжаться, если не появятся новые значительные риски безопасности, однако он несколько замедлится по сравнению с текущим годом. Инфляция будет оставаться менее чем на 7% по крайней мере до лета, а затем несколько ускорится. Цикл смягчения монетарной политики почти завершен, но символические снижения ставки возможны во втором полугодии 2024 года, если инфляционные и валютные риски будут оставаться сбалансированными», — добавили в ICU.

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Хотя Украина с большой вероятностью получит достаточное внешнее фондирование для сбалансирования внешних счетов, его может оказаться недостаточно, чтобы полностью профинансировать дефицит бюджета.

Привлечение более 40 млрд долларов внешних кредитов и грантов все еще не гарантировано, поэтому риск печати денег (покупки ОВГЗ) Национальным банком будет существовать в следующем году.

Важное ожидаемое событие 2024 — реструктуризация украинских суверенных еврооблигаций.

В ICU говорят, что условия реструктуризации будут в значительной степени зависеть от предположений о продолжительности войны и устойчивости международной финансовой помощи.

Українські Новини По материалам:

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