Харьковщина получила 600 млн грн на ремонт жилья: скольким семьям вєыделили помощь — Finance.ua

Харьковщина получила 600 млн грн на ремонт жилья: скольким семьям вєыделили помощь Сегодня 09:18

Правительство выделило более 600 млн грн на ремонт многоквартирных домов в Харьковской области. Поддержку получили более 26 тысяч семей, жилье которых пострадало от российских атак.

Правительство Украины направило более 600 миллионов гривен на ремонт многоквартирных домов в Харьковской области. Благодаря этим средствам поддержку получили более 26 тысяч семей, чье жилье было повреждено в результате российских атак. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

«Более 600 млн грн было выделено на ремонты многоквартирных домов в Харьковской области», — сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что восстановление жилья является одним из ключевых направлений программы быстрого восстановления страны. Работа будет продолжаться, чтобы как можно больше украинцев смогли вернуться в восстановленные дома.

Для граждан, которые не могут воспользоваться «єВідновлення» через «Дія», расширили возможности получения услуги в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

По состоянию на начало октября 2024 года 10,7 тысячи семей получили жилищные сертификаты, из них 4,7 тысячи уже реализовано.

На 2025 год финансирование программы «єВідновлення» предусмотрено в размере 4 млрд гривен, однако это по меньшей мере вдвое меньше нужной для реализации программы суммы. 3 млрд грн пойдут на жилищные сертификаты для потерявших свое жилье, 1 млрд грн будут выделены на компенсации за поврежденное имущество.

УНН По материалам:

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