Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов — Finance.ua

Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов Сегодня 20:34 — Финтех и Карты

Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов

Неизвестные получили доступ к средствам владельцев кошельков на базе Solana, похитив миллионы долларов.

Изначально блокчейн-аудитор OtterSec сообщил об опустошении более 5000 кошельков за несколько часов. Транзакции были подписаны владельцами, что, по мнению исследователя, предполагает компрометацию закрытого ключа.

Специалисты PeckShield предварительно оценили убыток в $8 млн.

Согласно подсчетам специалистов Elliptic, в ходе атаки хакеры похитили более $5,2 млн в токенах SOL, свыше 300 монет на базе Solana, а также NFT.

По некоторым сведениям, больше всего пострадали кошельки, которые были неактивны более полугода.

Атака затронула кошельки Trust Wallet, Phantom и Slope. В Solana пользователям настоятельно рекомендовали перевести средства на аппаратные устройства. Глава Binance Чанпэн Чжао также посоветовал отправить активы на холодные кошельки или централизованные биржи.

На момент написания причина взлома неизвестна. По предварительным данным, злоумышленники эксплуатировали уязвимость.

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«Специалисты из нескольких охранных фирм исследуют этот инцидент. Сейчас нет никаких доказательств того, что взлом затронул аппаратные кошельки. Пока что многое не ясно. Есть сообщения, что были скомпрометированы счета ETH, но мы не знаем, это часть взлома или отдельная проблема», — прокомментировал ситуацию представитель компании Остин Федера.

В комментарии изданию The Block Федера отметил, что Solana не видит своей вины в случившемся. Вероятнее всего, хакеры воспользовались эксплойтом в цепочке поставок.

Phantom, чьи пользователи наряду с клиентами Slope пострадали больше всего, тоже отрицает свою вину. Но представитель администрации заверил общественность, что платформа делает все возможное, чтобы разобраться в случившемся.

Solana обещает компенсировать потери. Пользователей попросили заполнить анкету , чтобы помочь специалистам разобраться в случившемся. Примечательно то, что эксплойт, судя по всему, до сих пор не ликвидировали.

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Forklog По материалам:

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