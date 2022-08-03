Аргентинский клуб согласился на трансфер игрока своего футболиста за криптовалюту — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аргентинский клуб согласился на трансфер игрока своего футболиста за криптовалюту

Финтех и Карты
16
Аргентинский клуб согласился на трансфер игрока своего футболиста за криптовалюту
Аргентинский клуб согласился на трансфер игрока своего футболиста за криптовалюту
Бразильский «Сан-Паулу» заплатил криптовалютой за трансфер полузащитника аргентинского ФК «Банфилд». Сумма сделки составила $8 млн в USDC, а сам перевод провела латиноамериканская криптобиржа Bitso.
Представители компании назвали трансфер «историческим моментом для Bitso, Сан-Паулу и южноамериканского футбола». Они подчеркнули, что переход состоялся «со всей безопасностью, прозрачностью и гибкостью, предлагаемой криптоэкономикой».
Ранее Bitso организовывала продажу билетов на матчи «Сан-Паулу» через криптоплатежи.

Аргентина уходит от фиата

В июле аргентинцы начали скупать стейблкоины после отставки министра экономики страны. Впоследствии местные власти приняли решение запретить покупать доллары на официальном рынке местным владельцам крипты: так они хотят замедлить темпы инфляции и отток капитала.
Платежи в криптовалютах популярны во всех секторах, но футбол тут занимает отдельное место. Все больше клубов переходят на продажу билетов в формате NFT. Это помогает защитить болельщиков от поддельных билетов и дать им дополнительные бонусы через фан-токены. Так, NFT-билеты начала продавать биржа Binance. Они охватывают все матчи ФК «Лацио».
Бразильский футбольный гигант уже продемонстрировал свою поддержку вселенной цифровых активов. Два месяца назад он заключил партнерское соглашение с Bitso, чтобы позволить своим фанатам покупать билеты на матч в криптовалютах, включая биткойны (BTC) и шиба-ину (SHIB). Помимо помощи Сан-Паулу, платформа также будет выступать в качестве его финансового спонсора в течение следующих трех лет.
Первым сторонником покупки билета в криптовалюте был Фабио Глоден Брум, который использовал BTC в транзакции. Клуб наградил его специальным невзаимозаменяемым токеном (NFT), чтобы он запомнил исторический ход.
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.