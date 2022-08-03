Аргентинский клуб согласился на трансфер игрока своего футболиста за криптовалюту — Finance.ua

Аргентинский клуб согласился на трансфер игрока своего футболиста за криптовалюту 03.08.2022, 01:25 — Финтех и Карты

Аргентинский клуб согласился на трансфер игрока своего футболиста за криптовалюту

Бразильский «Сан-Паулу» заплатил криптовалютой за трансфер полузащитника аргентинского ФК «Банфилд». Сумма сделки составила $8 млн в USDC, а сам перевод провела латиноамериканская криптобиржа Bitso.

Представители компании назвали трансфер «историческим моментом для Bitso, Сан-Паулу и южноамериканского футбола». Они подчеркнули, что переход состоялся «со всей безопасностью, прозрачностью и гибкостью, предлагаемой криптоэкономикой».

Ранее Bitso организовывала продажу билетов на матчи «Сан-Паулу» через криптоплатежи.

Аргентина уходит от фиата

В июле аргентинцы начали скупать стейблкоины после отставки министра экономики страны. Впоследствии местные власти приняли решение запретить покупать доллары на официальном рынке местным владельцам крипты: так они хотят замедлить темпы инфляции и отток капитала.

Платежи в криптовалютах популярны во всех секторах, но футбол тут занимает отдельное место. Все больше клубов переходят на продажу билетов в формате NFT. Это помогает защитить болельщиков от поддельных билетов и дать им дополнительные бонусы через фан-токены. Так, NFT-билеты начала продавать биржа Binance. Они охватывают все матчи ФК «Лацио».

Бразильский футбольный гигант уже продемонстрировал свою поддержку вселенной цифровых активов. Два месяца назад он заключил партнерское соглашение с Bitso, чтобы позволить своим фанатам покупать билеты на матч в криптовалютах, включая биткойны (BTC) и шиба-ину (SHIB). Помимо помощи Сан-Паулу, платформа также будет выступать в качестве его финансового спонсора в течение следующих трех лет.

Первым сторонником покупки билета в криптовалюте был Фабио Глоден Брум, который использовал BTC в транзакции. Клуб наградил его специальным невзаимозаменяемым токеном (NFT), чтобы он запомнил исторический ход.

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