Громадам разрешили средства местного бюджета направлять на охрану земель — Finance.ua
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Громадам разрешили средства местного бюджета направлять на охрану земель

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Громадам разрешили средства местного бюджета направлять на охрану земель
Громадам разрешили средства местного бюджета направлять на охрану земель
Громады смогут использовать средства местного бюджета на мероприятия по охране земель.
Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, об этом говорится в законе № 3993-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите интересов собственников земельных долей (паев), а также применению административной процедуры в сфере земельных отношений».
Законом вносятся изменения в статью 209 Земельного кодекса, которыми упорядочиваются направления использования средств местными органами самоуправления, поступающими от возмещения потерь лесохозяйственного производства. Кроме того, дополняется раздел «Переходные положения» Земельного кодекса нормой, согласно которой средства, поступавшие в соответствующие бюджеты в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного производства, используются на цели, определенные статьей 209 Кодекса", — уточнили в министерстве.
Согласно закону, громады получат больше финансовых возможностей для проведения мероприятий по охране земель, в частности, рекультивации и консервации земель, а также для проведения инвентаризации земель и нормативной денежной оценки как базы для начисления земельного налога.
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Это положительно повлияет на создание условий для соблюдения принципов рационального использования земельных ресурсов и в целом будет способствовать улучшению состояния окружающей среды. В частности, приблизит Украину к евростандартам по усилению взаимодействия аграрного сектора с окружающей средой", — уточнили в министерстве.
Закон № 3993-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите интересов собственников земельных долей (паев), а также применению административной процедуры в сфере земельных отношений» предусматривает ряд изменений в Земельный кодекс и другие законы Украины.
Цель закона: защита прав собственников земельных долей (паев); изменения в регулировании земельных отношений в условиях войны; приведение законодательных актов в сфере земельных отношений в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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