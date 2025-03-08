Граждане снизили гривневые вклады и увеличили валютные: банки-лидеры по хранению средств — Finance.ua

Граждане снизили гривневые вклады и увеличили валютные: банки-лидеры по хранению средств Сегодня 11:22 — Казна и Политика

Граждане снизили гривневые вклады и увеличили валютные: банки-лидеры по хранению средств

По состоянию на 1 февраля 2025 г. в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 378 млрд гривен. В январе объем сократился на 13,9 млрд гривен, что является обычным для этого месяца.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ, в 61 банке-участнике ФГВФЛ насчитывалось 70,1 млн вкладов граждан и ФЛП. Более трети вкладов (35,9%) были в долларах и евро.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,8 млн вкладов на 883,6 млрд гривен. За месяц сумма сократилась на 15,9 млрд гривен.

В валюте было 10,4 млн вкладов на 494,7 млрд гривен. Сумма выросла на 2 млрд гривен.

Рейтинг банков по вкладам

ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, хранивших 517,5 млрд гривен. По данным НБУ, в государственномбыло 24,1 млн вкладчиков, хранивших 517,5 млрд гривен.

Ощадбанк — 13,0 млн вкладчиков, сумма — 216,5 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк — 9,3 млн вкладчиков, сумма — 106,7 млрд гривен. На втором месте государственный— 13,0 млн вкладчиков, сумма — 216,5 млрд гривен, на третьем частный— 9,3 млн вкладчиков, сумма — 106,7 млрд гривен.

Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 78,8 млрд гривен и Укрсиббанк — количество вкладчиков — 2,3 млн, сумма — 63,2 млрд гривен. Далее следуют банки иностранных банковских групп— количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 78,8 млрд гривен и— количество вкладчиков — 2,3 млн, сумма — 63,2 млрд гривен.

Напомним, НБУ прогнозирует увеличение объемов вкладов клиентов в 2025 году.

В Нацбанке подчеркивают, что банки с запасом выполняют нормативы краткосрочной и долгосрочной ликвидности, а объем высококачественных ликвидных активов превышает показатели до полномасштабного вторжения.

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