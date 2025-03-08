Граждане снизили гривневые вклады и увеличили валютные: банки-лидеры по хранению средств — Finance.ua

Граждане снизили гривневые вклады и увеличили валютные: банки-лидеры по хранению средств
По состоянию на 1 февраля 2025 г. в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 378 млрд гривен. В январе объем сократился на 13,9 млрд гривен, что является обычным для этого месяца.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, в 61 банке-участнике ФГВФЛ насчитывалось 70,1 млн вкладов граждан и ФЛП. Более трети вкладов (35,9%) были в долларах и евро.
Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,8 млн вкладов на 883,6 млрд гривен. За месяц сумма сократилась на 15,9 млрд гривен.
В валюте было 10,4 млн вкладов на 494,7 млрд гривен. Сумма выросла на 2 млрд гривен.
Рейтинг банков по вкладам
По данным НБУ, в государственном ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, хранивших 517,5 млрд гривен.
На втором месте государственный Ощадбанк — 13,0 млн вкладчиков, сумма — 216,5 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк — 9,3 млн вкладчиков, сумма — 106,7 млрд гривен.
Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 78,8 млрд гривен и Укрсиббанк — количество вкладчиков — 2,3 млн, сумма — 63,2 млрд гривен.
Напомним, НБУ прогнозирует увеличение объемов вкладов клиентов в 2025 году.
В Нацбанке подчеркивают, что банки с запасом выполняют нормативы краткосрочной и долгосрочной ликвидности, а объем высококачественных ликвидных активов превышает показатели до полномасштабного вторжения.
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