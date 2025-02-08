Госбюджет получил больше налогов, чем в прошлом году — Finance.ua

Госбюджет получил больше налогов, чем в прошлом году Сегодня 09:06 — Казна и Политика

Госбюджет получил больше налогов, чем в прошлом году

В январе 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 123,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства финансов.

Год назад в январе было собрано 116 млрд грн. Таким образом, рост составляет 6,1%.

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По итогам января поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 75 млрд грн, в том числе:

36,6 млрд грн — налог на добавленную стоимость (+1,5 млрд грн): собрано 52,1 млрд грн (+7,2 млрд грн), возмещено — 15,5 млрд грн (+5,7 млрд грн);

23,8 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор (+10,8 млрд грн);

9,3 млрд грн — акцизный налог (-2,9 млрд грн);

2,3 млрд грн — рентная плата (-1,2 млрд грн);

2,3 млрд грн — налог на прибыль предприятий (+0,3 млрд грн).

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 43,8 млрд грн (+2,2 млрд грн).

По итогам января 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 276,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

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Кроме того, еще 40,8 млрд грн (по состоянию на 30 января) поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования (+6,6 млрд грн).

Напомним, по оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 128,2 млрд гривен.

Фінансовий Клуб України По материалам:

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