Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году — Finance.ua
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Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году

Мир
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Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году
Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году
Goldman Sachs заявил, что ожидает роста экономики еврозоны на 0,6% в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом сокращения.
Об этом пишет Reuters.
Goldman Sachs прогнозирует рост благодаря падению цен на природный газ и открытию границ Китая.
«Наше мнение не меняется: рост еврозоны будет слабым в зимние месяцы, учитывая энергетический кризис, но мы больше не ожидаем технической рецессии», — говорится в записке экономистов Goldman Sachs во главе со Свеном Яри Стеном.
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В ноябре банк с Уолл-стрит прогнозировал сокращение на 0,1% для региона. Техническая рецессия обычно определяется как два последовательных квартала сокращения валового внутреннего продукта (ВВП).
Ожидается, что инфляция в еврозоне составит около 3,25% к концу 2023 года по сравнению с 4,50%, прогнозируемыми ранее.
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В декабре рост потребительских цен в еврозоне замедлился до 9,2% с 10,1% месяцем ранее, показали данные Евростата на прошлой неделе.
Базовая инфляция в регионе также замедлится до 3,3% к концу года на фоне снижения цен на товары, но ожидается дальнейший рост инфляции в сфере услуг из-за роста затрат на рабочую силу, отмечают в Goldman.
Что касается Великобритании, Goldman прогнозирует сокращение ВВП на 0,7% по сравнению с предыдущими ожиданиями по сокращению на 1%, чему способствовало снижение оптовых цен на газ.

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По материалам:
Економічна Правда
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