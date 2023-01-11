Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году — Finance.ua

Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году Сегодня 20:20 — Мир

Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году

Goldman Sachs заявил, что ожидает роста экономики еврозоны на 0,6% в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом сокращения.

Об этом пишет Reuters.

Goldman Sachs прогнозирует рост благодаря падению цен на природный газ и открытию границ Китая.

«Наше мнение не меняется: рост еврозоны будет слабым в зимние месяцы, учитывая энергетический кризис, но мы больше не ожидаем технической рецессии», — говорится в записке экономистов Goldman Sachs во главе со Свеном Яри Стеном.

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В ноябре банк с Уолл-стрит прогнозировал сокращение на 0,1% для региона. Техническая рецессия обычно определяется как два последовательных квартала сокращения валового внутреннего продукта (ВВП).

Ожидается, что инфляция в еврозоне составит около 3,25% к концу 2023 года по сравнению с 4,50%, прогнозируемыми ранее.

В декабре рост потребительских цен в еврозоне замедлился до 9,2% с 10,1% месяцем ранее, показали данные Евростата на прошлой неделе.

Базовая инфляция в регионе также замедлится до 3,3% к концу года на фоне снижения цен на товары, но ожидается дальнейший рост инфляции в сфере услуг из-за роста затрат на рабочую силу, отмечают в Goldman.

Что касается Великобритании, Goldman прогнозирует сокращение ВВП на 0,7% по сравнению с предыдущими ожиданиями по сокращению на 1%, чему способствовало снижение оптовых цен на газ.

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Економічна Правда По материалам:

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