Главный сервисный центр МВД возобновил услугу для водителей — Finance.ua

Главный сервисный центр МВД возобновил услугу для водителей Сегодня 17:40 — Личные финансы

Главный сервисный центр МВД возобновил услугу для водителей

С 6 ноября Главный сервисный центр МВД снова начал принимать заказы на изготовление макетов индивидуальных номерных знаков.

«Они достаточно популярны среди автовладельцев. Так, с начала 2024 года было разработано макетов и обеспечено изготовление 11 244 комплектов макетов. 10 902 из них заказаны через Кабинет водителя », — сказано в сообщении.

Индивидуальный номерной знак — это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись уникальна и не может повторяться. Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми букв или трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов — от трех до шести символов — от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.

Стоимость услуги:

спецпродукция (номерный знак) для легковых автомобилей — 340,02 грн;

спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов — 154,80 грн;

три символа (минимальный заказ) — 300 грн;

каждый последующий (до восьми символов) — 90 грн;

графический элемент — 500 грн.

Заказать индивидуальный номерной знак можно в любом территориальном сервисном центре МВД или онлайн — Кабинете водителя

Получить номера можно двумя способами: самостоятельно или с доставкой в ​​отделение «Новой Почты». Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак можно в Главном сервисном центре МВД в Киеве — в управлении стандартизации по адресу ул. Мечты, 19. А логистические услуги по доставке на отделение «Новой Почты» предоставляет ГП «Инфотех» за дополнительную плату.

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Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.

Напомним, украинцам, получившим водительское удостоверение до 2013 года, было бы неплохо его обновить , чтобы иметь возможность пользоваться всеми доступными ныне онлайн-услугами от сервисных центров МВД.

С 1 августа сервисные центры Министерства внутренних дел начали выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств.

В Украине обновили тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена.

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