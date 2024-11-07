Главный сервисный центр МВД возобновил услугу для водителей — Finance.ua

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Главный сервисный центр МВД возобновил услугу для водителей

Личные финансы
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Главный сервисный центр МВД возобновил услугу для водителей
Главный сервисный центр МВД возобновил услугу для водителей
С 6 ноября Главный сервисный центр МВД снова начал принимать заказы на изготовление макетов индивидуальных номерных знаков.
«Они достаточно популярны среди автовладельцев. Так, с начала 2024 года было разработано макетов и обеспечено изготовление 11 244 комплектов макетов. 10 902 из них заказаны через Кабинет водителя», — сказано в сообщении.
Индивидуальный номерной знак — это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись уникальна и не может повторяться. Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми букв или трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов — от трех до шести символов — от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.

Стоимость услуги:

  • спецпродукция (номерный знак) для легковых автомобилей — 340,02 грн;
  • спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов — 154,80 грн;
  • три символа (минимальный заказ) — 300 грн;
  • каждый последующий (до восьми символов) — 90 грн;
  • графический элемент — 500 грн.
Заказать индивидуальный номерной знак можно в любом территориальном сервисном центре МВД или онлайн — Кабинете водителя.
Получить номера можно двумя способами: самостоятельно или с доставкой в ​​отделение «Новой Почты». Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак можно в Главном сервисном центре МВД в Киеве — в управлении стандартизации по адресу ул. Мечты, 19. А логистические услуги по доставке на отделение «Новой Почты» предоставляет ГП «Инфотех» за дополнительную плату.
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Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.
Напомним, украинцам, получившим водительское удостоверение до 2013 года, было бы неплохо его обновить, чтобы иметь возможность пользоваться всеми доступными ныне онлайн-услугами от сервисных центров МВД.
С 1 августа сервисные центры Министерства внутренних дел начали выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств.
В Украине обновили тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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