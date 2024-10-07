Что делать с авто на немецких номерах по возвращении в Украину — Finance.ua

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Что делать с авто на немецких номерах по возвращении в Украину

Личные финансы
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Что делать с авто на немецких номерах по возвращении в Украину
Что делать с авто на немецких номерах по возвращении в Украину
С 1 октября транспортные средства с украинской регистрацией, которые находятся в Германии более года, обязательно должны быть зарегистрированы, то есть иметь немецкие номерные знаки. После возвращения в Украину необходимо обратиться в сервисный центр МВД и предоставить пакет документов.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

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Там напоминают, что порядок получения немецкой регистрации авто значительно упрощен и им могут воспользоваться украинцы со статусом временной защиты. Снимать транспортное средство с украинского учета при этом не нужно.

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Для восстановления украинского свидетельства о регистрации авто и номерных знаков (при необходимости) необходимо обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД на территории Украины и предоставить следующие документы:
  • паспорт с отметкой о регистрации местожительства (или ID-карта и выписка о местожительстве);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • украинское свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой немецкого регистрационного органа о недействительности (при наличии);
  • украинские номерные знаки (при наличии);
  • доверенность (при обращении уполномоченного представителя владельца авто).

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Результатом полученной услуги выдача нового бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и новых номерных знаков.
Напомним, с началом 2025 года украинских водителей ожидают важные изменения, касающиеся условий международного страхования.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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