Что делать с авто на немецких номерах по возвращении в Украину — Finance.ua

Что делать с авто на немецких номерах по возвращении в Украину Сегодня 17:20 — Личные финансы

Что делать с авто на немецких номерах по возвращении в Украину

С 1 октября транспортные средства с украинской регистрацией, которые находятся в Германии более года, обязательно должны быть зарегистрированы, то есть иметь немецкие номерные знаки. После возвращения в Украину необходимо обратиться в сервисный центр МВД и предоставить пакет документов.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Там напоминают, что порядок получения немецкой регистрации авто значительно упрощен и им могут воспользоваться украинцы со статусом временной защиты. Снимать транспортное средство с украинского учета при этом не нужно.

Что делать с транспортным средством по возвращении в Украину на постоянное место жительства

Для восстановления украинского свидетельства о регистрации авто и номерных знаков (при необходимости) необходимо обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД на территории Украины и предоставить следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации местожительства (или ID-карта и выписка о местожительстве);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

украинское свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой немецкого регистрационного органа о недействительности (при наличии);

украинские номерные знаки (при наличии);

доверенность (при обращении уполномоченного представителя владельца авто).

Результатом полученной услуги выдача нового бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и новых номерных знаков.

Напомним, с началом 2025 года украинских водителей ожидают важные изменения, касающиеся условий международного страхования.

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