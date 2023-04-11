Глава Всемирного банка оценил дефицит на восстановление Украины — Finance.ua

Глава Всемирного банка оценил дефицит на восстановление Украины Сегодня 21:05 — Казна и Политика

Глава Всемирного банка оценил дефицит на восстановление Украины

Украина имеет огромные потребности в восстановлении и реконструкции: по оценкам Всемирного банка (ВБ), в 2023 году дефицит финансирования таких критически важных расходов составляет $11 млрд.

Об этом сообщил глава банка Дэвид Малпасс, открывая в понедельник традиционные «весенние встречи» ВБ и МВФ.

Он анонсировал под своим председательством проведение 12 апреля третьего круглого стола министров в поддержку Украины, в том числе относительно поиска необходимых средств для быстрого восстановления.

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«Нелепая война в Украине может закончиться только решением остановить войну вторгшейся в Украину страны», — заявила, в свою очередь, на открытии собрания директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Она отметила важность обсуждения проблемы войны в Украине, поскольку она отвлекла внимание всего мира от многих других неотложных проблем.

«Эта война не только убивает людей, но и приводит к росту цен на продовольствие... Это создает еще большую геополитическую напряженность, снижая способность мира работать как единое целое. Поэтому я хочу признать, что есть проблема, которую эти встречи не могут решить, но если это решится, это чрезвычайно помогло бы с повесткой дня, которую мы обсуждаем», — отметила Георгиева.

Малпасс констатировал, что ужасное развитие событий в Украине продолжается все дольше и дольше, чем люди надеялись. По его словам, Всемирный банк принимал участие в оказании помощи в направлении международных ресурсов гражданскому сектору Украины, а также смотрит на восстановление украинской экономики.

Как сообщалось, в заседании круглого стола 12 апреля также примет участие премьер-министр Денис Шмыгаль. Ожидается выступление президента Владимира Зеленского, а также министра финансов США Джанет Йеллен.

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Первое заседание такого круглого стола состоялось на весеннем собрании МВФ и ВБ 21 апреля 2022 года, а второе — на осеннем собрании 12 октября.

На первом глава МВФ отметила ежемесячную потребность Украины в 2022 году в $5 млрд финансирования дефицита госбюджета в условиях развязанной россией войны. На втором Зеленский предложил мировому финансовому сообществу сделать три срочных шага в поддержку Украины: создать «финансовый Рамштайн», обеспечить восстановление экономики и помощь украинцам, а также создать механизм поддержки инвестиций, страхование их от военных рисков.

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Обновленный госбюджет Украины на 2023 год предусматривает внешнее финансирование дефицита в размере около $42 млрд или около $3,5 млрд в месяц. Министр финансов Сергей Марченко отметил, что достижение договоренности с МВФ о четырехлетней программе EFF на $15,6 млрд позволяет говорить о решении проблемы финансирования дефицита госбюджета-2023, и теперь приоритетом будет поиск средств на восстановление. По его словам, это одна из его главных задач на предстоящем весеннем собрании МВФ и ВБ.

Министр уточнил, что из необходимых в 2023 году на цели быстрого восстановления $14 млрд, верифицированных Всемирным банком совместно с правительством Украины, Еврокомиссией и ООН, в госбюджете предусмотрено около $3,3 млрд, тогда как остальные средства планируется привлечь с помощью международных партнеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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