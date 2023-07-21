Глава SEC запросил $109 млн на усиление защиты инвесторов на крипторынке — Finance.ua
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Глава SEC запросил $109 млн на усиление защиты инвесторов на крипторынке

Криптовалюта
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SEC требуется дополнительное финансирование в размере $109 млн для увеличения возможностей правоприменительной практики на рынке цифровых активов. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил глава ведомства Гэри Генслер.
По словам чиновника, индустрия криптовалют «изобилует примерами несоблюдения требований».
Председатель Комиссии предложил увеличить ресурсы ведомства на $72 млн. Эта сумма необходима для привлечения в штат дополнительных 170 специалистов.
В настоящее время на агентство работаютт 4685 человек. Примерно половина из них занята вопросами правоприменения и экспертизы.
В прошлом финансовом году SEC инициировала 750 принудительных действий (+9% г/г). В результате Комиссия взыскала $6,4 млрд в виде штрафов.
По материалам:
Forklog
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