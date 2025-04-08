Глава JPMorgan спрогнозировал последствия пошлин Трампа — Finance.ua
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Глава JPMorgan спрогнозировал последствия пошлин Трампа

Мир
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Глава JPMorgan спрогнозировал последствия пошлин Трампа
Глава JPMorgan спрогнозировал последствия пошлин Трампа
Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что глобальная торговая война рискует спровоцировать рецессию в экономике США и привести к росту цен, одновременно подорвав долгосрочные альянсы страны.
Об этом пишет Financial Times.
В своем ежегодном письме акционерам, опубликованном 7 апреля, Даймон заявил, что тарифы, объявленные на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом, «вероятно, увеличат инфляцию и заставят многих задуматься о большей вероятности рецессии».
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«Чем быстрее будет решена эта проблема, тем лучше, поскольку некоторые негативные последствия со временем накапливаются и их будет трудно повернуть вспять», — написал Даймон.
Он сказал, что в отношении запланированных пошлин сохраняется много неопределенностей, включая возможные ответные меры со стороны других стран и их влияние на деловую уверенность, инвестиции и потоки капитала.
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«Я надеюсь, что после переговоров долгосрочный эффект принесет некоторые положительные выгоды Соединенным Штатам», — добавил Даймон. — Моя самая серьезная обеспокоенность — как это повлияет на долгосрочные экономические альянсы Америки".
Он сказал, что тарифы, вероятно, приведут к инфляции в США в краткосрочной перспективе, и добавил: «Приведет ли набор тарифов к рецессии, остается под вопросом, но они замедлят рост».
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По словам Даймона, экономика США остается устойчивой, несмотря на тревожную обстановку, предприятия выглядят здоровыми, а потребители продолжают тратить деньги.
Комментарии Даймона, возглавляющего JPMorgan с 2006 года и являющегося одним из самых влиятельных голосов на Уолл-стрит, отображают растущую обеспокоенность корпоративной Америки потенциальным экономическим ущербом, который могут нанести тарифы Трампа.
По материалам:
Forbes.ua
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