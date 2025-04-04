Великобритания составила список из 8 тысяч товаров из США, которые могут пострадать от ответных пошлин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Великобритания составила список из 8 тысяч товаров из США, которые могут пострадать от ответных пошлин

Мир
24
Великобритания опубликовала 400-страничный список из 8 тысяч категорий американских товаров, которые она может включить в любой возможный тариф в ответ на пошлины президента Дональда Трампа на британский импорт.
Об этом сообщает агентство Reuters.
«Индикативный длинный список» товаров включает в себя различные товары: от биноклей и бурбона до автомобильных деталей и сыра. В список вошли бензиновые, дизельные и электрические легковые автомобили и продукты питания, включая мясо и рыбу.
Читайте также
При этом правительство Великобритании подчеркнуло, что не все товары из списка будут подлежать любым будущим пошлинам.
Отмечается, что страна приняла «холоднокровный» подход к 10-процентным пошлинам Трампа, самым низким среди масштабных пошлин, введенных в десятках других стран, вместо того, чтобы последовать примеру Европейского союза и других экономик и немедленно пригрозить ответными мерами.
Список из 8000 категорий товаров, опубликованный правительством, на которые могут быть наложены будущие пошлины, включает около 27% британского импорта товаров американского происхождения. В течение четырех недель будут идти консультации с предприятиями страны.
Читайте также
Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джонатан Рейнольдс заявил, что его приоритетом является достижение соглашения с США и правительство должно рассмотреть все варианты.
«Переговоры с США и далее будут отражать нашу задачу по обеспечению экономической стабильности, поскольку мы настаиваем на торговых отношениях, которые поддерживают бизнес с обеих сторон Атлантики», — заявил Рейнольдс.
Он отметил, что консультации, которые продлятся до 1 мая, будут приостановлены и любые меры будут отменены, если две страны придут к согласию.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems