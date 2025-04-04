Великобритания составила список из 8 тысяч товаров из США, которые могут пострадать от ответных пошлин — Finance.ua

Великобритания составила список из 8 тысяч товаров из США, которые могут пострадать от ответных пошлин Сегодня 19:15 — Мир

Великобритания опубликовала 400-страничный список из 8 тысяч категорий американских товаров, которые она может включить в любой возможный тариф в ответ на пошлины президента Дональда Трампа на британский импорт.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Индикативный длинный список» товаров включает в себя различные товары: от биноклей и бурбона до автомобильных деталей и сыра. В список вошли бензиновые, дизельные и электрические легковые автомобили и продукты питания, включая мясо и рыбу.

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При этом правительство Великобритании подчеркнуло, что не все товары из списка будут подлежать любым будущим пошлинам.

Отмечается, что страна приняла «холоднокровный» подход к 10-процентным пошлинам Трампа, самым низким среди масштабных пошлин, введенных в десятках других стран, вместо того, чтобы последовать примеру Европейского союза и других экономик и немедленно пригрозить ответными мерами.

Список из 8000 категорий товаров, опубликованный правительством, на которые могут быть наложены будущие пошлины, включает около 27% британского импорта товаров американского происхождения. В течение четырех недель будут идти консультации с предприятиями страны.

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Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джонатан Рейнольдс заявил, что его приоритетом является достижение соглашения с США и правительство должно рассмотреть все варианты.

«Переговоры с США и далее будут отражать нашу задачу по обеспечению экономической стабильности, поскольку мы настаиваем на торговых отношениях, которые поддерживают бизнес с обеих сторон Атлантики», — заявил Рейнольдс.

Он отметил, что консультации, которые продлятся до 1 мая, будут приостановлены и любые меры будут отменены, если две страны придут к согласию.

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