Глава Еврокомиссии назвала риски от эмбарго на нефть из рф — Finance.ua

Глава Еврокомиссии назвала риски от эмбарго на нефть из рф

Сегодня 11:13 — Энергетика

Глава Еврокомиссии назвала риски от эмбарго на нефть из рф

Полный и немедленный отказ Евросоюза от закупки российской нефти может сыграть москве на руку.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в интервью американскому телеканалу MSNBC в понедельник, 23 мая.

Ведь в таком случае россия сможет перенаправить объемы нефти, которую она не смогла продать в Европе, на мировой рынок, цены на которую возрастут, и получить за нее там большие деньги, предупредила политик.

Читайте также Польша досрочно расторгла газовый договор с россией

Относительно введения эмбарго на поставки нефти из россии в Европе следует мыслить стратегически и уметь держать баланс, чтобы не навредить европейской экономике, подчеркнула фон дер Ляен. При этом отметила, что экономические санкции — «мощнейший рычаг» Брюсселя «против путинской агрессии».

По словам главы Еврокомиссии, в перспективе Европа полностью откажется от российских ископаемых энергоносителей «и уже не вернется к ним никогда».

Читайте также ЕС намерен избавиться от зависимости от российского газа к 2027 году — Боррель

Одним из важных с точки зрения европейской экономики следствием российского вторжения в Украину стало то, что оно «подтолкнуло» ЕС к ускоренному переходу на возобновляемые, чистые источники энергии. Другими факторами, за счет которых Европа собирается и далее сокращать зависимость от российского энергоснабжения, являются контракты на приобретение сжиженного газа в США, а также экономия энергия, исходит из слов Урсулы фон дер Ляен.

В тот же день, 23 мая, министр экономики Германии Роберт Габек заявил в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF, что ЕС в ближайшие дни сможет найти компромисс в отношении введения эмбарго на покупку нефти из рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.