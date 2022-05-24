Глава Еврокомиссии назвала риски от эмбарго на нефть из рф — Finance.ua
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Глава Еврокомиссии назвала риски от эмбарго на нефть из рф

Сегодня 11:13Энергетика
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Глава Еврокомиссии назвала риски от эмбарго на нефть из рфГлава Еврокомиссии назвала риски от эмбарго на нефть из рф
Полный и немедленный отказ Евросоюза от закупки российской нефти может сыграть москве на руку.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в интервью американскому телеканалу MSNBC в понедельник, 23 мая.
Ведь в таком случае россия сможет перенаправить объемы нефти, которую она не смогла продать в Европе, на мировой рынок, цены на которую возрастут, и получить за нее там большие деньги, предупредила политик.
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Относительно введения эмбарго на поставки нефти из россии в Европе следует мыслить стратегически и уметь держать баланс, чтобы не навредить европейской экономике, подчеркнула фон дер Ляен. При этом отметила, что экономические санкции — «мощнейший рычаг» Брюсселя «против путинской агрессии».
По словам главы Еврокомиссии, в перспективе Европа полностью откажется от российских ископаемых энергоносителей «и уже не вернется к ним никогда».
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Одним из важных с точки зрения европейской экономики следствием российского вторжения в Украину стало то, что оно «подтолкнуло» ЕС к ускоренному переходу на возобновляемые, чистые источники энергии. Другими факторами, за счет которых Европа собирается и далее сокращать зависимость от российского энергоснабжения, являются контракты на приобретение сжиженного газа в США, а также экономия энергия, исходит из слов Урсулы фон дер Ляен.
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В тот же день, 23 мая, министр экономики Германии Роберт Габек заявил в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF, что ЕС в ближайшие дни сможет найти компромисс в отношении введения эмбарго на покупку нефти из рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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