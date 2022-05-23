Польша досрочно расторгла газовый договор с россией — Finance.ua
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Польша досрочно расторгла газовый договор с россией

Сегодня 17:39Энергетика
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Правительство Польши досрочно расторгло договор на закупку газа с территории россии. Соглашение должно было действовать до конца 2022 года.
Об этом заявил представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского в эфире Польского радио.
«Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и россией прекращены», — сказал он.
По его словам, правительство Польши 13 мая одобрило резолюцию о разрыве соглашения с правительством россии от 1993 года.
Он сообщил, что польский участок газопровода, по которому велась транспортировка газа из россии, можно использовать для поставок из Германии.
Напомним, срок газового контракта истекал в декабре 2022 года. Однако в апреле «Газпром» прекратил поставки в Польшу. Перед этим российский газовый монополист решил изменить условия и потребовал оплаты в рублях.
По материалам: РБК-Україна
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