Гетманцев спрогнозировал, когда экономика Украины выйдет на довоенный уровень — Finance.ua

Гетманцев спрогнозировал, когда экономика Украины выйдет на довоенный уровень Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Гетманцев спрогнозировал, когда экономика Украины выйдет на довоенный уровень

По текущим темпам экономического роста реальный ВВП Украины по итогам 2025 года будет на 20% меньше по сравнению с 2021 годом — без учета временно оккупированных территорий и зон, где ведутся боевые действия. Такой уровень восстановления экономики, безусловно, недостаточный.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниио Гетманцев в Telegram.

«При нынешних темпах экономического роста мы достигнем довоенного уровня ВВП в реальном измерении не раньше 2034 года. Безопасностные риски, которые являлись и будут оставаться основным сдерживающим фактором развития, безусловно, влияют на экономический процесс. В этом контексте важно, что в ходе мирных переговоров мы должны получить надежные как безопасные, так и экономические гарантии для послевоенного развития», — отметил он.

Гетманцев также сообщил, что, по оценкам Министерства экономики, рост реального ВВП в феврале 2025 года составил 0,7%, а за первые два месяца 2025 года — 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Украинская экономика замедляется со второго квартала прошлого года из-за истощения на фоне полномасштабной войны, которое включает обстрелы инфраструктуры, дефицит электроэнергии, структурные проблемы на рынке труда и другие факторы безопасности, которые негативно влияют на производственную деятельность и деловые ожидания», — сообщил депутат.

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Кроме того, к этим проблемам с начала 2025 года добавилась слабая экспортная активность: экспорт товаров сократился до $6,3 млрд, что на 7,4% меньше, чем в январе-феврале 2024 года.

Также замедлилось восстановление транспортного сектора, а производство животноводческой продукции сократилось.

«Рост реального ВВП в 2025 году оценивается на уровне 2,7% (после ожидаемых 3,6% в 2024 году, 5,3% в 2023 году и падения на 28,8% в первый год полномасштабной войны)», — подытожил Гетманцев.

Он также отметил, что еще в 2022 году было определено, что для ликвидации последствий войны Украине необходимо $750 млрд.

«В июле этого года в Риме состоится международная конференция по восстановлению Украины, которая станет прекрасной возможностью для обсуждения экономических гарантий и достижения конкретных договоренностей», — добавил глава парламентского комитета.

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