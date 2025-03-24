Гетманцев спрогнозировал, когда экономика Украины выйдет на довоенный уровень — Finance.ua

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Гетманцев спрогнозировал, когда экономика Украины выйдет на довоенный уровень

Казна и Политика
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Гетманцев спрогнозировал, когда экономика Украины выйдет на довоенный уровень
Гетманцев спрогнозировал, когда экономика Украины выйдет на довоенный уровень
По текущим темпам экономического роста реальный ВВП Украины по итогам 2025 года будет на 20% меньше по сравнению с 2021 годом — без учета временно оккупированных территорий и зон, где ведутся боевые действия. Такой уровень восстановления экономики, безусловно, недостаточный.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниио Гетманцев в Telegram.
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«При нынешних темпах экономического роста мы достигнем довоенного уровня ВВП в реальном измерении не раньше 2034 года. Безопасностные риски, которые являлись и будут оставаться основным сдерживающим фактором развития, безусловно, влияют на экономический процесс. В этом контексте важно, что в ходе мирных переговоров мы должны получить надежные как безопасные, так и экономические гарантии для послевоенного развития», — отметил он.
Гетманцев также сообщил, что, по оценкам Министерства экономики, рост реального ВВП в феврале 2025 года составил 0,7%, а за первые два месяца 2025 года — 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Украинская экономика замедляется со второго квартала прошлого года из-за истощения на фоне полномасштабной войны, которое включает обстрелы инфраструктуры, дефицит электроэнергии, структурные проблемы на рынке труда и другие факторы безопасности, которые негативно влияют на производственную деятельность и деловые ожидания», — сообщил депутат.
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Кроме того, к этим проблемам с начала 2025 года добавилась слабая экспортная активность: экспорт товаров сократился до $6,3 млрд, что на 7,4% меньше, чем в январе-феврале 2024 года.
Также замедлилось восстановление транспортного сектора, а производство животноводческой продукции сократилось.
«Рост реального ВВП в 2025 году оценивается на уровне 2,7% (после ожидаемых 3,6% в 2024 году, 5,3% в 2023 году и падения на 28,8% в первый год полномасштабной войны)», — подытожил Гетманцев.
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Он также отметил, что еще в 2022 году было определено, что для ликвидации последствий войны Украине необходимо $750 млрд.
«В июле этого года в Риме состоится международная конференция по восстановлению Украины, которая станет прекрасной возможностью для обсуждения экономических гарантий и достижения конкретных договоренностей», — добавил глава парламентского комитета.
По материалам:
Finance.ua
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