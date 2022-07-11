Гетманцев рассказал, что происходит на рынке труда в Украине — Finance.ua

Гетманцев рассказал, что происходит на рынке труда в Украине Сегодня 09:43 — Личные финансы

Гетманцев рассказал, что происходит на рынке труда в Украине

Количество предложений рабочих мест в июне по сравнению с маем выросло на 67%. Больше всего предложений наблюдается в пяти областях Украины.

Об этом в Телеграм сообщает пресс-служба парламента со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

«Несмотря на продолжающуюся войну, которая серьезно влияет на работу бизнеса, по данным одного из ведущих сайтов Work.ua количество предложений рабочих мест в июне по сравнению с маем выросло на 67%. После мартовского шока и обвала — увеличение предложений наблюдается четвертый месяц подряд», — говорится в сообщении.

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Пятерка лидеров по количеству предложенных вакансий — Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области.

В пресс-службе отметили, что план восстановления Украины предусматривает ряд мер, направленных на существенное сокращение безработицы и рост занятости. Среди прочего это:

запуск маркетплейса вакансий «єРобота»;

введение оплачиваемых общественных и общественно полезных работ для безработных;

развитие программы быстрого переобучения работников для изменения специальности и направления их в секторы с большим спросом;

уменьшение нагрузки на работодателя;

введение декларативного принципа регистрации физического лица предпринимателем.

Также внедрена программа мобильности путем поддержки в переезде на работу в другой регион.

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Укрінформ По материалам:

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