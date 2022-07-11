Гетманцев рассказал, что происходит на рынке труда в Украине — Finance.ua
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Гетманцев рассказал, что происходит на рынке труда в Украине

Личные финансы
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Гетманцев рассказал, что происходит на рынке труда в Украине
Гетманцев рассказал, что происходит на рынке труда в Украине
Количество предложений рабочих мест в июне по сравнению с маем выросло на 67%. Больше всего предложений наблюдается в пяти областях Украины.
Об этом в Телеграм сообщает пресс-служба парламента со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.
«Несмотря на продолжающуюся войну, которая серьезно влияет на работу бизнеса, по данным одного из ведущих сайтов Work.ua количество предложений рабочих мест в июне по сравнению с маем выросло на 67%. После мартовского шока и обвала — увеличение предложений наблюдается четвертый месяц подряд», — говорится в сообщении.
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Пятерка лидеров по количеству предложенных вакансий — Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области.
В пресс-службе отметили, что план восстановления Украины предусматривает ряд мер, направленных на существенное сокращение безработицы и рост занятости. Среди прочего это:
  • запуск маркетплейса вакансий «єРобота»;
  • введение оплачиваемых общественных и общественно полезных работ для безработных;
  • развитие программы быстрого переобучения работников для изменения специальности и направления их в секторы с большим спросом;
  • уменьшение нагрузки на работодателя;
  • введение декларативного принципа регистрации физического лица предпринимателем.
Также внедрена программа мобильности путем поддержки в переезде на работу в другой регион.
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По материалам:
Укрінформ
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