Гетманцев о повышении налогов: Ожидаем «радикальных» предложений Кабмина — Finance.ua
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Гетманцев о повышении налогов: Ожидаем «радикальных» предложений Кабмина

Казна и Политика
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Гетманцев о повышении налогов: Ожидаем «радикальных» предложений Кабмина
Гетманцев о повышении налогов: Ожидаем «радикальных» предложений Кабмина
В финансовом комитете Верховной Рады в ближайшее время ожидают от Кабмина предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета.
Об этом в кулуарах Верховной Рады сказал журналистам глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Укринформ.
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«Мы слышали неоднократно от министров финансов и обороны о значительном недофинансировании военных расходов в бюджете, измеряемом сотнями миллиардов гривен. Это настолько большие деньги, что их нельзя аккумулировать только какими-либо точечными решениями или путем детенизации», — сказал Гетманцев.
К тому же, по его словам, ресурс от детенизации уже используется, что способствовало перевыполнению плановых показателей бюджета.
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«Но бюджет не сопоставим с имеющимися потребностями. Поэтому в ближайшее время мы ожидаем предложения от Кабинета Министров, каким образом мы должны возместить расходы на оборону. Я не знаю при этом, какие размеры налогов предложит Кабмин. Но, учитывая серьезность ситуации, ожидаю, что предложения будут достаточно радикальными», — отметил председатель Комитета.
Ранее Гетманцев отмечал, что есть основные источники доходов бюджета — налог на доходы физических лиц, военный сбор, налог на добавленную стоимость и акцизы.
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По его предположениям, налог на прибыль вряд ли будет меняться в связи с определенными особенностями администрирования, которые не позволяют быстро собрать деньги. В частности, средства от налога на прибыль сложно быстро аккумулировать в государственный бюджет в связи с годовым налоговым периодом. С НДС, военным сбором и акцизами таких проблем нет. Поэтому речь идет о повышении ставок этих налогов и сборов.
По материалам:
Укрінформ
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