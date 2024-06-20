Гетманцев о повышении налогов: Ожидаем «радикальных» предложений Кабмина — Finance.ua

Гетманцев о повышении налогов: Ожидаем «радикальных» предложений Кабмина Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Гетманцев о повышении налогов: Ожидаем «радикальных» предложений Кабмина

В финансовом комитете Верховной Рады в ближайшее время ожидают от Кабмина предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета.

Об этом в кулуарах Верховной Рады сказал журналистам глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Укринформ.

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«Мы слышали неоднократно от министров финансов и обороны о значительном недофинансировании военных расходов в бюджете, измеряемом сотнями миллиардов гривен. Это настолько большие деньги, что их нельзя аккумулировать только какими-либо точечными решениями или путем детенизации», — сказал Гетманцев.

К тому же, по его словам, ресурс от детенизации уже используется, что способствовало перевыполнению плановых показателей бюджета.

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«Но бюджет не сопоставим с имеющимися потребностями. Поэтому в ближайшее время мы ожидаем предложения от Кабинета Министров, каким образом мы должны возместить расходы на оборону. Я не знаю при этом, какие размеры налогов предложит Кабмин. Но, учитывая серьезность ситуации, ожидаю, что предложения будут достаточно радикальными», — отметил председатель Комитета.

Ранее Гетманцев отмечал, что есть основные источники доходов бюджета — налог на доходы физических лиц, военный сбор, налог на добавленную стоимость и акцизы.

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По его предположениям, налог на прибыль вряд ли будет меняться в связи с определенными особенностями администрирования, которые не позволяют быстро собрать деньги. В частности, средства от налога на прибыль сложно быстро аккумулировать в государственный бюджет в связи с годовым налоговым периодом. С НДС, военным сбором и акцизами таких проблем нет. Поэтому речь идет о повышении ставок этих налогов и сборов.

Укрінформ По материалам:

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