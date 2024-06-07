Правительство Украины пока не обсуждает вопрос повышения налогов — Finance.ua

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Правительство Украины пока не обсуждает вопрос повышения налогов

Казна и Политика
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Правительство Украины пока не обсуждает вопрос повышения налогов
Правительство Украины пока не обсуждает вопрос повышения налогов
Правительство Украины не обсуждает вопрос повышения налогов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на часе вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, когда экс-спикер парламента Дмитрий Разумков напомнил ему об обещании не повышать налоги после их восстановления до довоенного уровня.
«Мы не начинали и не обсуждаем в правительстве вопросы повышения налогов», — сказал Шмыгаль.
В то же время он подтвердил, что правительство будет обращаться к парламенту за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны.
Как напомнил премьер, Министерство обороны имеет на этот год 1,7 трлн грн, которые направляют только на нужды сектора безопасности и обороны.
Выступавший перед этим министр финансов Сергей Марченко на вопрос о законопроектах, которые могут обеспечить источники доходов, поблагодарил Раду за начатое рассмотрение законопроектов по повышению акцизных налогов на топливо и табак.
«Я надеюсь, что вы примете мудрое решение, которое позволит наполнить государственный бюджет за счет соответствующих налогов», — сказал глава Минфина, напомнив, что принятие этого закона может принести 16 млрд грн еще в этом году.
По словам Марченко, его результатом может стать несущественный рост цен на гривну-две на некоторые продукты, что при инфляции в 3,2% незначительно повлияет на ее уровень.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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