Гетманцев назвал причины увеличения государственного долга — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гетманцев назвал причины увеличения государственного долга

Казна и Политика
122
Гетманцев назвал причины увеличения государственного долга
Гетманцев назвал причины увеличения государственного долга
По состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6404 млрд грн, в валютном эквиваленте — 155,6 млрд дол. Государственный долг в сентябре увеличился за счет заимствований на внутреннем рынке.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
Читайте также
По его словам, в сентябре государственный долг в гривне вырос на 0,5% (+32,3 млрд грн), в валютном эквиваленте — на 0,6% (+0,9 млрд долл.).
При этом, как отмечает Гетманцев, сентябрь стал одним из немногих месяцев, когда прирост государственного долга обусловлен заимствованиями на внутреннем рынке (+40,5 млрд грн), тогда как внешний долг хоть и минимально, но сократился (-8,9 млрд грн).
Читайте также
«Такая динамика обуславливается активизацией привлечения Минфином ОВГЗ на аукционах с целью финансирования увеличенного дефицита бюджета из-за растущих потребностей сектора безопасности и обороны», — пояснил нардеп.
Он напомнил, что в сентябре объемы размещений ОВГЗ были самыми большими с начала года. По данным Министерства финансов, в сентябре на аукционах по размещению ОВГЗ было привлечено 72,4 млрд грн в эквиваленте во всех валютах, что в 2,5 раза больше, чем в августе. При этом платежи по погашению ОВГЗ в сентябре составили 26,5 млрд грн.

Структура государственного долга (на конец сентября):

  • 74,8% - долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 25,2% - долг в гривне (до войны 65,1% на 34,9%);
  • 72% - внешний долг, 28% - внутренний (до войны 61% и 39% соответственно);
  • 58,4% - внешние официальные ссуды, 26,9% - ОВГЗ, 10,3% - еврооблигации, 4,4% - другая задолженность.
«В октябре стоит ожидать продолжения тенденции к заметному наращиванию внутреннего госдолга. Напомню, НБУ с 11 октября ввел ряд решений, которые будут стимулировать оживление участия банков в аукционах по размещению ОВГЗ и соответственно их участию в финансировании дефицита бюджета», — написал Гетманцев.
Речь идет об увеличении норматива обязательных резервов банков (на 5 п.п.) при одновременном увеличении пропорции вложения этих резервов в бенчмарк ОВГЗ (с 50 до 60%).
Читайте также
Чтобы дополнительно направить свободную ликвидность банков в покупку ОВГЗ, снижена ставка по трехмесячным ДС-сертификатам. Ранее Минфин и НБУ приняли ряд других операционных решений (в том числе введение т.н. switch операций, расширение функционала депозитария НБУ), которые будут стимулировать первичный и вторичный рынок ОВГЗ. В октябре следует также ожидать возобновления роста внешнего госдолга из-за предоставления 6-го транша по программе EFF на сумму 1,1 млрд долл.", — подытожил нардеп.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.