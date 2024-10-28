Гетманцев назвал причины увеличения государственного долга — Finance.ua

Гетманцев назвал причины увеличения государственного долга Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Гетманцев назвал причины увеличения государственного долга

По состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6404 млрд грн, в валютном эквиваленте — 155,6 млрд дол. Государственный долг в сентябре увеличился за счет заимствований на внутреннем рынке.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, в сентябре государственный долг в гривне вырос на 0,5% (+32,3 млрд грн), в валютном эквиваленте — на 0,6% (+0,9 млрд долл.).

При этом, как отмечает Гетманцев, сентябрь стал одним из немногих месяцев, когда прирост государственного долга обусловлен заимствованиями на внутреннем рынке (+40,5 млрд грн), тогда как внешний долг хоть и минимально, но сократился (-8,9 млрд грн).

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«Такая динамика обуславливается активизацией привлечения Минфином ОВГЗ на аукционах с целью финансирования увеличенного дефицита бюджета из-за растущих потребностей сектора безопасности и обороны», — пояснил нардеп.

Он напомнил, что в сентябре объемы размещений ОВГЗ были самыми большими с начала года. По данным Министерства финансов, в сентябре на аукционах по размещению ОВГЗ было привлечено 72,4 млрд грн в эквиваленте во всех валютах, что в 2,5 раза больше, чем в августе. При этом платежи по погашению ОВГЗ в сентябре составили 26,5 млрд грн.

Структура государственного долга (на конец сентября):

74,8% - долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 25,2% - долг в гривне (до войны 65,1% на 34,9%);

72% - внешний долг, 28% - внутренний (до войны 61% и 39% соответственно);

58,4% - внешние официальные ссуды, 26,9% - ОВГЗ, 10,3% - еврооблигации, 4,4% - другая задолженность.

«В октябре стоит ожидать продолжения тенденции к заметному наращиванию внутреннего госдолга. Напомню, НБУ с 11 октября ввел ряд решений, которые будут стимулировать оживление участия банков в аукционах по размещению ОВГЗ и соответственно их участию в финансировании дефицита бюджета», — написал Гетманцев.

Речь идет об увеличении норматива обязательных резервов банков (на 5 п.п.) при одновременном увеличении пропорции вложения этих резервов в бенчмарк ОВГЗ (с 50 до 60%).

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Чтобы дополнительно направить свободную ликвидность банков в покупку ОВГЗ, снижена ставка по трехмесячным ДС-сертификатам. Ранее Минфин и НБУ приняли ряд других операционных решений (в том числе введение т.н. switch операций, расширение функционала депозитария НБУ), которые будут стимулировать первичный и вторичный рынок ОВГЗ. В октябре следует также ожидать возобновления роста внешнего госдолга из-за предоставления 6-го транша по программе EFF на сумму 1,1 млрд долл.", — подытожил нардеп.

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