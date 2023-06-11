Гетманцев анонсировал "настоящую революцию" в работе налоговой: что и когда изменится Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Гетманцев анонсировал "настоящую революцию" в работе налоговой: что и когда изменится

Через год-два в работе украинской налоговой службы произойдет «настоящая революция», которая заключается в диджитализации и упрощении подачи отчетов. Отдельные ее аспекты уже введены, другие — либо тестируются, либо готовятся к тестированию.

Об этом рассказал в интервью UBR.ua глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Среди уже работающих новаций депутат назвал обновленный call-центр ГНС.

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«Он на сегодняшний день работает по типу контакт-центра любой крупной частной компании. Каждый звонок обрабатывается, анализируется, есть call-беки, есть оценка качества обслуживания, оператор имеет доступ к карточке и профилю налогоплательщика, поэтому он может консультировать не абстрактно, а конкретно по вашему кейсу», — сказал Гетманцев.

С марта ГНС ​​обеспечивает налогоплательщиков перед заполнением налоговых деклараций. Также сейчас идет развитие электронного кабинета — он «постоянно расширяется, совершенствуется, интегрируется с разными реестрами, существующими в государстве».

«Так называемая система „Трембита“ интегрируется с электронным кабинетом, где плательщик может пересмотреть любые данные о себе. Делаем так, чтобы в электронном кабинете были все государственные реестры, в том числе судебные решения», — пообещал политик.

Кроме того, уже заработала Автоматическая система анализа и управления рисками (АСАУР) — правда, не совершенно, признает Гетманцев.

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«АСАУР должен объединять вообще всю информацию в налоговой, от РРО до электронного акциза, и на этой базе определить профиль плательщика — рисковый он или нет, каковы риски, что ему нужно сделать, чтобы не стать рисковым. Мы совершенствуем эту систему еженедельно. Там уже есть около ста критериев, по которым осуществляется оценка рисковости плательщика, над ними постоянно работают», — сказал он.

Самая сложная часть реформы — введение SAF-T-файла, который позволит налогоплательщикам самостоятельно проверить все риски в данной отчетности. Гетманцев выразил убеждение, что до конца года удастся запустить его в тестовом режиме для крупных налогоплательщиков (далее он заработает и для средних). В настоящее время для SOF-T-файла разрабатывается программное обеспечение.

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«Много добровольцев, которые просят, чтобы на них протестировали программное обеспечение SAF-T-файла. Например, Киевстар, Астарта, другие компании», — привел пример глава налогового комитета парламента.

По его оценкам, «революция» должна произойти через год-два.

«Такая работа, которая продолжается в диджитализации налоговой, я думаю, еще никогда не делалась в истории налоговой службы, и в большинстве государственных органов тоже. Это настоящая революция в том, какой должна быть и какой бесспорно будет налоговая где-то через год-два», — резюмировал Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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