Имеет ли право на налоговую скидку физическое лицо-предприниматель — Finance.ua

Имеет ли право на налоговую скидку физическое лицо-предприниматель Сегодня 17:15 — Личные финансы

Имеет ли право на налоговую скидку физическое лицо-предприниматель

Налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, — это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика — резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов — физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы и/или в виде дивидендов, в случаях, определенных НКУ (пп. 14.1.170 НКУ).

Об этом сообщает Государственная налоговая служба в Житомирской области.

Порядок применения налоговой скидки предусмотрен ст. 166 НКУ.

Подпунктом 166.4.2 НКУ предусмотрено, что общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как заработная плата, уменьшенная с учетом положений п. 164.6 НКУ, кроме случая, определенного пп. 166.4.4 НКУ.

Согласно абзацу первому пп. 166.4.4 НКУ, сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, в случае включения в налоговую скидку расходов, предусмотренных пп. 166.3.10 НКУ, рассчитывается отдельно от других расходов и не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода плательщика налога, полученного в виде дивидендов, кроме сумм дивидендов, не включаемых в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

В то же время пп. 166.3.10 НКУ предусмотрено, что налогоплательщик вправе включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода в виде дивидендов, кроме сумм дивидендов, не включаемых в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода, фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы на приобретение акций (других корпоративных прав), эмитентом которых является юридическое лицо, которое получило статус резидента «Дія Сіті» согласно ч. 3 ст. 5 Закона Украины от 15.07.2021 № 1667-ІХ «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», при условии, что такие расходы были понесены налогоплательщиком до обретения эмитентом статуса резидента «Дія Сіті» или в течение периода, когда такой резидент «Дія Сіті» соответствовал требованию, установленному п. 3 ч. 3 ст. 5 Закона № 1667.

Таким образом, физическое лицо — предприниматель имеет право на налоговую скидку исключительно как физическое лицо в случае, если такое физическое лицо является наемным лицом и получает доходы в виде заработной платы и/или получает доходы в виде дивидендов по акциям (другим корпоративным правам), эмитентом которых является юридическое лицо, имеющее статус резидента «Дія Сіті».

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