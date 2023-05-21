Льготу для ФЛП на уплату единого налога отменят — Finance.ua

Льготу для ФЛП на уплату единого налога отменят
С июля власти могут отменить льготу на уплату единого налога для предпринимателей 1 и 2 группы. То есть теперь ФЛП обязательно будут платить этот взнос.
Напомним! Раньше Единый налог был добровольным к уплате во время военного положения.
Также законопроектом, за который еще не проголосовали, предусмотрены следующие изменения:
- Будут штрафовать за работу без PPO
С 1 июля за невыдачу чека возвращается штраф в размере 100% - 150% суммы приобретенного товара, без выдачи чека.
- Вернут плановые проверки
Они не сильно повлияют на предпринимателей, хотя работающие без официального оформления и не платящие налоги будут вынуждены заплатить штраф.
- Отменят льготу 2% для ФЛП 3 группы
ФЛП, которые находятся на этой ставке, переводятся автоматически на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%.
Какие налоги сейчас платят предприниматели:
ФЛП 1 группы:
- ЕСВ — 1474 гривны;
- единый налог — 268,4 гривны;
ФЛП 2 группы:
- ЕСВ — 1 474 гривны:
- единый налог — 1340 гривен;
ФЛП 3 группы:
- ЕСВ — 1474 гривны;
- единый налог — 5% от дохода или 3%, если дополнительно уплачивает НДС.
Как платить налоги в Украине в 2023 году
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