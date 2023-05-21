Льготу для ФЛП на уплату единого налога отменят — Finance.ua

Льготу для ФЛП на уплату единого налога отменят Сегодня 11:00 — Казна и Политика

С июля власти могут отменить льготу на уплату единого налога для предпринимателей 1 и 2 группы. То есть теперь ФЛП обязательно будут платить этот взнос.

Напомним! Раньше Единый налог был добровольным к уплате во время военного положения.

Также законопроектом , за который еще не проголосовали, предусмотрены следующие изменения:

Будут штрафовать за работу без PPO

С 1 июля за невыдачу чека возвращается штраф в размере 100% - 150% суммы приобретенного товара, без выдачи чека.

Вернут плановые проверки

Они не сильно повлияют на предпринимателей, хотя работающие без официального оформления и не платящие налоги будут вынуждены заплатить штраф.

Отменят льготу 2% для ФЛП 3 группы

ФЛП, которые находятся на этой ставке, переводятся автоматически на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%.

Какие налоги сейчас платят предприниматели:

ФЛП 1 группы:

ЕСВ — 1474 гривны;

единый налог — 268,4 гривны;

ФЛП 2 группы:

ЕСВ — 1 474 гривны:

единый налог — 1340 гривен;

ФЛП 3 группы:

ЕСВ — 1474 гривны;

единый налог — 5% от дохода или 3%, если дополнительно уплачивает НДС.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.