Льготу для ФЛП на уплату единого налога отменят — Finance.ua
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Льготу для ФЛП на уплату единого налога отменят

Казна и Политика
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С июля власти могут отменить льготу на уплату единого налога для предпринимателей 1 и 2 группы. То есть теперь ФЛП обязательно будут платить этот взнос.
Напомним! Раньше Единый налог был добровольным к уплате во время военного положения.
Также законопроектом, за который еще не проголосовали, предусмотрены следующие изменения:
  • Будут штрафовать за работу без PPO
С 1 июля за невыдачу чека возвращается штраф в размере 100% - 150% суммы приобретенного товара, без выдачи чека.
  • Вернут плановые проверки
Они не сильно повлияют на предпринимателей, хотя работающие без официального оформления и не платящие налоги будут вынуждены заплатить штраф.
  • Отменят льготу 2% для ФЛП 3 группы
ФЛП, которые находятся на этой ставке, переводятся автоматически на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%.
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Какие налоги сейчас платят предприниматели:
ФЛП 1 группы:
  • ЕСВ — 1474 гривны;
  • единый налог — 268,4 гривны;
ФЛП 2 группы:
  • ЕСВ — 1 474 гривны:
  • единый налог — 1340 гривен;
ФЛП 3 группы:
  • ЕСВ — 1474 гривны;
  • единый налог — 5% от дохода или 3%, если дополнительно уплачивает НДС.

Как платить налоги в Украине в 2023 году

По материалам:
Телеканал 24
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