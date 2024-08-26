Герои Украины получат жилье от государства. Зеленский подписал указ — Finance.ua

Герои Украины получат жилье от государства. Зеленский подписал указ Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья гражданам, которым присвоили звание «Герой Украины».

Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства.

Согласно документу, устав звания «Герой Украины» дополнен новым разделом, где предусмотрено, в частности, что «лицам, которым присвоено звание „Герой Украины“ с вручением ордена „Золотая Звезда“, может предоставляться одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от нахождения таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

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Отмечается также, что при присвоении звания Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» посмертно или в случае смерти лица, которому присвоено упомянутое звание, одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания может предоставляться членам семей таких лиц независимо от пребывания их на учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Указанная помощь предоставляется в пределах установленных норм обеспечения жильем за счет Министерства обороны, Министерства внутренних дел, разведывательных органов, Управления государственной охраны и Службы безопасности Украины, где граждане проходят или проходили службу.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, еще в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский заявлял, что всем защитникам Украины, получившим с начала военной агрессии рф звание Героя и ставших кавалерами ордена «Золотая Звезда», будет предоставлено от государства собственное жилье.

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