Герои Украины получат жилье от государства. Зеленский подписал указ — Finance.ua
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Герои Украины получат жилье от государства. Зеленский подписал указ

Казна и Политика
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья гражданам, которым присвоили звание «Герой Украины».
Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства.
Согласно документу, устав звания «Герой Украины» дополнен новым разделом, где предусмотрено, в частности, что «лицам, которым присвоено звание „Герой Украины“ с вручением ордена „Золотая Звезда“, может предоставляться одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от нахождения таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий».
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Отмечается также, что при присвоении звания Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» посмертно или в случае смерти лица, которому присвоено упомянутое звание, одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания может предоставляться членам семей таких лиц независимо от пребывания их на учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Указанная помощь предоставляется в пределах установленных норм обеспечения жильем за счет Министерства обороны, Министерства внутренних дел, разведывательных органов, Управления государственной охраны и Службы безопасности Украины, где граждане проходят или проходили службу.
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Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, еще в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский заявлял, что всем защитникам Украины, получившим с начала военной агрессии рф звание Героя и ставших кавалерами ордена «Золотая Звезда», будет предоставлено от государства собственное жилье.
По материалам:
РБК-Україна
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