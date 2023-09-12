Германия выделит Украине дополнительные 20 млн евро — Finance.ua

Германия выделит Украине дополнительные 20 млн евро Сегодня 12:20 — Казна и Политика

Германия выделит Украине дополнительные 20 млн евро

Власти Германии увеличат неотложную гуманитарную помощь Украине на 20 млн евро. Ее направят на подготовку к зимнему периоду.

Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на брифинге в Киеве в понедельник, 11 сентября.

«Мы поддерживаем Украину в ее подготовке к зиме и увеличиваем еще раз неотложную гуманитарную помощь объемом 20 млн евро. Только в этом году наша гуманитарная помощь составляет 380 млн евро. Мы поддерживаем Украину в ее обороне от российской агрессии в экономическом плане, оружии и гуманитарной помощи. С 22 млрд евро Германия является вторым донором Украины в мире», — заявила она.

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Бербок предположила, что летом было меньше атак россии на инфраструктуру Украины, потому что кремль сохраняет ракеты на зиму — «когда удары будут ощущаться больнее».

Ранее Государственная инспекция энергетического надзора Украины сообщила , что более 5,5 тысяч объектов теплоэнергетики получили подтверждение состояния готовности к работе в отопительный сезон.

В Украине уже отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тыс. МВт. Это более 60% от общего количества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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