Германия предоставит €76 миллионов гранта для защиты украинской энергосистемы — Finance.ua
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Германия предоставит €76 миллионов гранта для защиты украинской энергосистемы

Казна и Политика
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Германия предоставит €76 миллионов гранта для защиты украинской энергосистемы
Германия предоставит €76 миллионов гранта для защиты украинской энергосистемы
Немецкое правительство и государственный банк KfW выделили Украине грант в 76 миллионов евро. Их используют, чтобы обеспечить защиту украинских энергообъектов этой зимой.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
В компании уточнили, что средства пойдут на строительство инженерной защиты подстанций, установку нового оборудования, в частности автотрансформаторов, и модернизацию сети на границе с Европой. По словам председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, эти меры сделают электроснабжение украинцев более надежным.
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«Также предоставленное финансирование поможет Укрэнерго в дальнейшем развитии взаимосвязей энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы», — добавил он.
Ранее Украина заказала 100 высоковольтных трансформаторов на случай зимних обстрелов. Половину из них производят в пределах страны, остальное — закупят за рубежом и будут хранить в Польше и Румынии, пока не потребуется применить оборудование.
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в Украине продолжается самая масштабная за всю историю ремонтная кампания в энергетике. Из запланированных 1,7 ГВт дополнительных мощностей в энергосистему уже добавили 1,5 ГВт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
hromadske.tv
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