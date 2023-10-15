В сентябре экспорт электричества достиг рекордных показателей за 2023 год — Finance.ua
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В сентябре экспорт электричества достиг рекордных показателей за 2023 год

Энергетика
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В сентябре экспорт электричества достиг рекордных показателей за 2023 год
В сентябре экспорт электричества достиг рекордных показателей за 2023 год
Украина смогла начать экспорт электроэнергии в ЕС даже в условиях войны. В сентябре экспорт достиг рекордных показателей за 2023 год и составил почти 111 тысяч МВт-ч, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
«Когда европейские страны получают углеродно-нейтральную украинскую электроэнергию, они потребляют меньше российского угля и газа. И это одна из причин российских атак на нашу энергосистему. Украина может заместить своей электроэнергией миллиарды кубов российского газа», — сказал министр.
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Герман Галущенко отметил, что по прогнозам ENTSO-E, к 2040 году у некоторых европейских стран может возникнуть дефицит электроэнергии. «В этом контексте Украина — достояние для Европы, ведь мы сможем выработать необходимый объем электроэнергии для покрытия этого дефицита», — пояснил министр.
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Герман Галущенко также подчеркнул, что в Украине идет работа над подготовкой, принятием и имплементацией законодательства, которое позволит объединить украинские и европейские энергетические рынки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Kosatka.Media
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