Азербайджан предоставит Украине оборудование для восстановления распределительных сетей — Finance.ua

Азербайджан предоставит Украине оборудование для восстановления распределительных сетей Сегодня 12:34 — Энергетика

Азербайджан предоставит Украине оборудование для восстановления распределительных сетей

Помощь энергетическому сектору Украины и углублению сотрудничества в нефтегазовой отрасли стали основными темами встречи министра энергетики Германа Галущенко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Украине Сеймура Мардалиева.

«Мы очень ценим наше сотрудничество с Азербайджаном в энергетическом секторе, и мы очень надеемся, что это сотрудничество будет углубляться», — отметил глава Минэнерго.

Герман Галущенко поблагодарил Азербайджан за оказанную поддержку украинскому энергетическому сектору, которая, в частности, помогла удержать энергосистему Украины минувшей зимой.

С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов. До конца 2023 года ожидается также поступление следующей большой партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей.

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, в частности, вопросам хранения и транзита ресурсов. Герман Галущенко отметил, что интенсификация сотрудничества Украины и Азербайджана в этой сфере не только позволит отдельным государствам избавиться от зависимости от российских энергоносителей, но и усилит энергетическую безопасность всего региона.

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