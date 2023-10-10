Азербайджан предоставит Украине оборудование для восстановления распределительных сетей — Finance.ua
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Азербайджан предоставит Украине оборудование для восстановления распределительных сетей

Энергетика
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Азербайджан предоставит Украине оборудование для восстановления распределительных сетей
Азербайджан предоставит Украине оборудование для восстановления распределительных сетей
Помощь энергетическому сектору Украины и углублению сотрудничества в нефтегазовой отрасли стали основными темами встречи министра энергетики Германа Галущенко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Украине Сеймура Мардалиева.
«Мы очень ценим наше сотрудничество с Азербайджаном в энергетическом секторе, и мы очень надеемся, что это сотрудничество будет углубляться», — отметил глава Минэнерго.
Герман Галущенко поблагодарил Азербайджан за оказанную поддержку украинскому энергетическому сектору, которая, в частности, помогла удержать энергосистему Украины минувшей зимой.
С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов. До конца 2023 года ожидается также поступление следующей большой партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей.
Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, в частности, вопросам хранения и транзита ресурсов. Герман Галущенко отметил, что интенсификация сотрудничества Украины и Азербайджана в этой сфере не только позволит отдельным государствам избавиться от зависимости от российских энергоносителей, но и усилит энергетическую безопасность всего региона.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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