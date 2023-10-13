Украинцы увидели графики отключений света на зиму-2023: что они означают и как пользоваться — Finance.ua
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Украинцы увидели графики отключений света на зиму-2023: что они означают и как пользоваться

Энергетика
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Украинцы увидели графики отключений света на зиму-2023: что они означают и как пользоваться
Украинцы увидели графики отключений света на зиму-2023: что они означают и как пользоваться
В Украине обратили внимание на графики отключения электроэнергии для Киевской, Одесской, Днепропетровской областей и Киева. Впрочем, паниковать не стоит: эти графики публикуются целый год и пока что не применяются.
Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК. «Графики отключений размещены на сайтах постоянно, круглогодично. Однако они не применяются. Если будет такая необходимость — мы обязательно об этом сообщим», — заверили энергетики.
Графики размещены на веб-сайтах компании каждого региона. В частности:
Каждый график представляет собой таблицу, разбитую на дни недели (понедельник-воскресенье) и часы суток (00−24). Так:
  • поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества нет;
  • поля с перечеркнутой серой молнией — возможны отключения;
  • белые поля — свет есть, а отключений не планируется.
Украинцы увидели графики отключений света на зиму-2023: что они означают и как пользоваться
Кроме того, над графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии с подачей электричества. Сообщается, что во всех указанных регионах отключения не применяются. А если света все же нет, возможно, возникла аварийная ситуация.
Украинцы увидели графики отключений света на зиму-2023: что они означают и как пользоваться

Как пользоваться графиком

Чтобы узнать, когда будут отключения по вашему адресу, следует заполнить несколько полей. В частности:
  • для областей — название населенного пункта (для Киева это делать не нужно);
  • название улицы;
  • номер дома.
После этого на экране появится график, где будет по дням и часам расписано время отключений. В отдельном поле будет выведена информация о том, применяются ли отключения в конкретный момент.
Украинцы увидели графики отключений света на зиму-2023: что они означают и как пользоваться

На сколько готовятся отключать свет

Для каждого региона максимальное время отключения определено по-разному. К примеру, для Киева:
  • 4 часа полного отключения;
  • 3 — возможного;
  • 2 — без отключений.

Паниковать не стоит

Впрочем, четких сроков начала отключения света нет. Как и нет полноценного понимания, придется ли к этому прибегать вообще.
Поэтому публикацию графиков следует воспринимать исключительно как подготовку к возможным проблемам. Тем более что об их разработке было доложено еще в начале осени — однако с тех пор их так и не применяли.

Когда начнут выключать электричество

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, если россия снова прибегнет к массированным ударам по украинской энергосистеме, блэкаутов избежать не удастся. Впрочем, отметил он, энергетики прилагают максимум усилий для того, чтобы отключение света не было длительным.
«Мы проводим соответствующие тренировки, чтобы быть готовыми к любым решениям. Если, скажем, будут массированные удары, которые нанесут существенный вред энергосистеме, будут блэкауты, но мы все готовим для того, чтобы они носили кратковременный характер», — говорится в сообщении.

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В то же время министр выразил уверенность, что атаковать украинскую энергосистему россия будет. Поэтому энергетики тренируются не только восстанавливать объекты, но и защищать их.
«У нас нет иллюзии, что враг не будет атаковать энергосистему. Мы к этим атакам готовимся: были реализованы проекты по защите, которые в принципе ни одна страна в мире еще не реализовывала», — сказал Галущенко.
По материалам:
Обозреватель
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