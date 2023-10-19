Германия хочет ускорить интеграцию украинцев на рынке труда: названы ключевые шаги — Finance.ua

Германия хочет ускорить интеграцию украинцев на рынке труда: названы ключевые шаги Сегодня 20:20

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Германия приняла большое количество украинцев, предоставив им доступ к рынку труда. Теперь правительство решило ускорить и упростить процесс трудоустройства переселенцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальных дел.

Сообщается, что в последнее время более 100 тысяч украинцев прошли интеграционный курс, еще 100 тысяч пройдут в течение ближайших месяцев.

«Каждый, кто прошел интеграционный курс, должен как можно скорее получить опыт и дальнейшую квалификацию», — говорится в сообщении.

Министр труда Губертус Гайль заявил, что его ведомство и Федеральное агентство занятости принимают меры по ускорению процесса интеграции беженцев.

Федеральное правительство работает над тем, чтобы убедить крупные компании, агентства временной занятости и отраслевые ассоциации взять на себя обязательства по трудоустройству беженцев, даже если те еще не в совершенстве владеют немецким языком.

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Министр также предложил назначить специального представителя правительства по интеграции беженцев на рынке труда.

«Спецпредставитель будет поддерживать реализацию „турботрудоустройства“ для беженцев и будет регулярно отчитываться перед федеральным правительством о состоянии их интеграции на рынке труда», — объяснили в министерстве.

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Ранее стало известно, что около 40% украинцев с временной защитой в Германии планируют вернуться в Украину. Только 9% беженцев хотят остаться там навсегда.

Также мы писали, почему украинские беженцы уезжают из Польши в Германию. Основные причины — более высокие социальные выплаты и зарплаты, а также перспективы для детей.

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