Германия хочет ускорить интеграцию украинцев на рынке труда: названы ключевые шаги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия хочет ускорить интеграцию украинцев на рынке труда: названы ключевые шаги

83
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Германия приняла большое количество украинцев, предоставив им доступ к рынку труда. Теперь правительство решило ускорить и упростить процесс трудоустройства переселенцев.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальных дел.
Сообщается, что в последнее время более 100 тысяч украинцев прошли интеграционный курс, еще 100 тысяч пройдут в течение ближайших месяцев.
«Каждый, кто прошел интеграционный курс, должен как можно скорее получить опыт и дальнейшую квалификацию», — говорится в сообщении.
Министр труда Губертус Гайль заявил, что его ведомство и Федеральное агентство занятости принимают меры по ускорению процесса интеграции беженцев.
Федеральное правительство работает над тем, чтобы убедить крупные компании, агентства временной занятости и отраслевые ассоциации взять на себя обязательства по трудоустройству беженцев, даже если те еще не в совершенстве владеют немецким языком.
Читайте также
Министр также предложил назначить специального представителя правительства по интеграции беженцев на рынке труда.
«Спецпредставитель будет поддерживать реализацию „турботрудоустройства“ для беженцев и будет регулярно отчитываться перед федеральным правительством о состоянии их интеграции на рынке труда», — объяснили в министерстве.
Читайте также
Ранее стало известно, что около 40% украинцев с временной защитой в Германии планируют вернуться в Украину. Только 9% беженцев хотят остаться там навсегда.
Также мы писали, почему украинские беженцы уезжают из Польши в Германию. Основные причины — более высокие социальные выплаты и зарплаты, а также перспективы для детей.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.