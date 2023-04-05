Genesis представил новый купеобразный кроссовер (Фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Genesis представил новый купеобразный кроссовер (Фото)

Фондовый рынок
30
Genesis представил новый купеобразный кроссовер (Фото)
Genesis представил новый купеобразный кроссовер (Фото)
В рамках эксклюзивного мероприятия Genesis House в Нью-Йорке состоялась премьера концептуального кросс-купе Genesis GV80 Coupe Concept. Автомобиль вдохновлен концептом купе X Speedium, представленным в Нью-Йорке в прошлом году.
Новый Genesis GV80 Coupe Concept сочетает в себе практичность внедорожника с динамичностью спортивного автомобиля. Это четырехместный кроссовер, похожий на BMW X6. Внешне прототип отличается от существующего GV80 более тонкими светодиодными фарами и агрессивными воздухозаборниками с черными кожухами и несколько измененной формой крыши, а также наличием спойлеров на корме.
«С самого начала бренд Genesis начал создавать роскошные седаны, превратившиеся в модели G70, G80 и G90. За последние семь лет мы добавили в портфолио больше моделей, ориентированных на активный образ жизни, таких как GV80 и GV70. Теперь мы раздвигаем границы с более эмоциональными автомобилями, повышающими производительность и динамические характеристики Genesis», — сказал Люк Донкервольке, главный креативный директор группы.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.