Genesis представил новый купеобразный кроссовер (Фото) — Finance.ua

Genesis представил новый купеобразный кроссовер (Фото) 05.04.2023, 00:43 — Фондовый рынок

Genesis представил новый купеобразный кроссовер (Фото)

В рамках эксклюзивного мероприятия Genesis House в Нью-Йорке состоялась премьера концептуального кросс-купе Genesis GV80 Coupe Concept. Автомобиль вдохновлен концептом купе X Speedium, представленным в Нью-Йорке в прошлом году.

Новый Genesis GV80 Coupe Concept сочетает в себе практичность внедорожника с динамичностью спортивного автомобиля. Это четырехместный кроссовер, похожий на BMW X6. Внешне прототип отличается от существующего GV80 более тонкими светодиодными фарами и агрессивными воздухозаборниками с черными кожухами и несколько измененной формой крыши, а также наличием спойлеров на корме.

«С самого начала бренд Genesis начал создавать роскошные седаны, превратившиеся в модели G70, G80 и G90. За последние семь лет мы добавили в портфолио больше моделей, ориентированных на активный образ жизни, таких как GV80 и GV70. Теперь мы раздвигаем границы с более эмоциональными автомобилями, повышающими производительность и динамические характеристики Genesis», — сказал Люк Донкервольке, главный креативный директор группы.

MMR По материалам:

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