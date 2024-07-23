Где в Германии зарабатывают больше всего — Finance.ua

Где в Германии зарабатывают больше всего Сегодня 21:03 — Личные финансы

Где в Германии зарабатывают больше всего

Средняя заработная плата в 2023 году в Германии составила чуть меньше €3,8 тыс. брутто.

Федеральное агентство занятости проанализировало, сколько зарабатывали штатные сотрудники в Германии в 2023 году.

Об этом говорится в сообщении berliner-zeitung.de

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Самую высокую среднюю заработную плату получали в Гамбурге — €4 304.

На втором месте — земля Баден-Вюртемберг- €4 134,

Третье — Гессен — €4 087,

Четвертое — Берлин. Здесь среднее ежемесячное вознаграждение штатных сотрудников составляло €4 тыс. брутто.

Наименьший средний валовой доход у тех, кто работает полный рабочий день, — в Саксонии-Ангальт (€3 152, Тюрингии (€3 109) и Мекленбурге-Передней Померании (€3 098).

По-прежнему средняя зарплата мужчин на €367 выше, чем у женщин.

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Кто получает больше

Больше зарабатывают и люди с высшим образованием и научной степенью. Люди без профессионального образования получали около €2,8 тыс., работники с признанным профессиональным образованием — более €3,6 тыс., а ученые — около €5,6 тыс.

Справка Finance.ua:

Германия ежегодно тратит на содержание беженцев из Украины по меньшей мере 20 млрд евро. Об этом заявил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек. Он сообщает, что это слишком большие затраты для ФРГ, поэтому стране приходится вкладывать меньше средств в социальный сектор, образование и технологическое развитие.

Из Германии в Украину перевести деньги можно двумя способами. Первый — те же банковские SWIFT-переводы по реквизитам. Средняя сумма таких переводов из Германии в Украину составляет около 2,5 тыс. долларов США.

Вторым вариантом перевода средств из Германии в Украину являются системы денежных переводов, такие как MoneyGram, Western Union, Ria, TransferGo и другие.

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