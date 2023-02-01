ГБР разоблачило руководительницу налоговой Киева на многомиллионных незаконных схемах обогащения — Finance.ua

ГБР разоблачило руководительницу налоговой Киева на многомиллионных незаконных схемах обогащения Сегодня 15:10 — Криминал

ГБР разоблачило руководительницу налоговой Киева на многомиллионных незаконных схемах обогащения, Фото: ДБР

Сотрудники ГБР разоблачили руководительницу налоговой службы Киева на многомиллионных аферах.

Об этом сообщается на сайте бюро.

Злоупотребляя властью и служебным положением и.о. начальника киевской налоговой за деньги принимала решения о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий.

В частности, и.о. начальника киевской налоговой является Председателем Комиссии по остановке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве.

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Она вместе с другими членами комиссии без законных на то оснований принимала решения о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия.

Кроме того, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах.

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По экспертным оценкам в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн.

Чиновники налоговой «не замечают» этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют в систематическом получении оплаты своих «услуг».

Также оперативники ГБР исследуют образ жизни и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, который не соответствует уровню ее официальных доходов: у нее есть 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 млн долларов США, дом вблизи Киева стоимостью примерно 200 тысяч долларов США, два автомобиля стоимостью примерно 150 тысяч долларов США.

При этом одно из авто чиновницы стоимостью примерно 100 тысяч долларов США записано на его личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более 8 тысяч долларов США.

Также женщина пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами.

Общая сумма установленных необоснованных активов должностного лица составляет около 1,4 млн долларов США.

В рамках расследования уголовного производства по злоупотреблению властью, повлекшее тяжкие последствия, работники ГБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки. В ходе следственных действий уже найдено 158 тысяч долларов США, 530 тысяч грн и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили и прочее.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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