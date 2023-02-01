СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову — Finance.ua
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СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову

Криминал
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СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
У бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски.
Эту информацию он подтвердил в комментарии «Бабелю».
Обыски 1 февраля проводило Государственное бюро расследований. Они касались падения вертолета в Броварах Киевской области 18 января 2023 года, когда погибло руководство МВД.
Во время обысков сотрудники ГБР смотрели контракты шестилетней давности с французской Airbus Helicopter, которая поставила МВД, в частности, вертолеты H-225, на котором и разбилось руководство.
«Конечно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом», — сказал Аваков, добавив, что правоохранители формально отработали версию.
Источники «Бабеля» в правоохранительных органах уточнили, что обыски проводятся не только у Авакова, но и у других руководителей того времени, участвовавших в закупке вертолетов.
Напомним, в результате падения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал журналистам, что руководство МВД летело на вертолете в командировку в «одну из горячих точек».
Добавим, как сообщает УП, 29 мая 2018 года в Париже между правительствами Украины и Франции было подписано соглашение общей стоимостью 552 млн евро относительно официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты. По условиям соглашения французская сторона в два этапа должна была поставить в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет — модели Н225 — вертолеты грузоподъемностью более 10 тонн.
По материалам:
theБабель
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