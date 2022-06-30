«Газпром» передумал выплачивать акционерам рекордные дивиденды — Finance.ua

«Газпром» передумал выплачивать акционерам рекордные дивиденды Сегодня 19:34 — Фондовый рынок

«Газпром» передумал выплачивать акционерам рекордные дивиденды

Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды с рекордной прибыли компании в 2021 году.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО „Газпром“. Собрание не приняло решения по вопросам распределения прибыли компании и о дивидендах за 2021 год», — говорится в сообщении «Газпрома».

Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов пояснил, что акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.

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«Приоритетами „Газпрома“ сейчас являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов российской федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — отметил Садыгов.

После заявления об отказе в выплате дивидендов акции «Газпрома» обвалились более чем на 30% на московской бирже — с 310,82 рубля до 207,69 рубля за штуку.

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Отметим, что в прошлом году чистая прибыль «Газпрома» выросла до 2,64 трлн рублей, сообщала пресс-служба компании. Выручка, в свою очередь, составила 6,39 трлн рублей ($121 млрд), она выросла на 57%.

По итогам 2020 года «Газпром» сообщал об убытках в 707 млрд рублей ($13,5 млрд).

В 2021 году компания добыла 514 млрд кубометров газа, а в страны «дальнего зарубежья» экспортировала 185 млрд кубометров. Это на 5,8 млрд кубометров больше, чем в 2020 году. На доходах и прибыли «Газпрома» больше сказались рекордно высокие цены на газ в Европе. В декабре на европейских биржах они достигали почти $3000 за тысячу кубометров.

Однако сейчас поставки российского газа в Европу снижаются, и как закончится год, неизвестно.

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