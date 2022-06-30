«Газпром» передумал выплачивать акционерам рекордные дивиденды — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Газпром» передумал выплачивать акционерам рекордные дивиденды

Фондовый рынок
44
«Газпром» передумал выплачивать акционерам рекордные дивиденды
«Газпром» передумал выплачивать акционерам рекордные дивиденды
Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды с рекордной прибыли компании в 2021 году.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО „Газпром“. Собрание не приняло решения по вопросам распределения прибыли компании и о дивидендах за 2021 год», — говорится в сообщении «Газпрома».
Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов пояснил, что акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.
Читайте также
«Приоритетами „Газпрома“ сейчас являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов российской федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — отметил Садыгов.
После заявления об отказе в выплате дивидендов акции «Газпрома» обвалились более чем на 30% на московской бирже — с 310,82 рубля до 207,69 рубля за штуку.
Читайте также
Отметим, что в прошлом году чистая прибыль «Газпрома» выросла до 2,64 трлн рублей, сообщала пресс-служба компании. Выручка, в свою очередь, составила 6,39 трлн рублей ($121 млрд), она выросла на 57%.
По итогам 2020 года «Газпром» сообщал об убытках в 707 млрд рублей ($13,5 млрд).
Место для вашей рекламы
В 2021 году компания добыла 514 млрд кубометров газа, а в страны «дальнего зарубежья» экспортировала 185 млрд кубометров. Это на 5,8 млрд кубометров больше, чем в 2020 году. На доходах и прибыли «Газпрома» больше сказались рекордно высокие цены на газ в Европе. В декабре на европейских биржах они достигали почти $3000 за тысячу кубометров.
Однако сейчас поставки российского газа в Европу снижаются, и как закончится год, неизвестно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.