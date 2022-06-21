Нафтогаз подготовил арбитражный иск к Газпрому — Finance.ua

Нафтогаз подготовил арбитражный иск к Газпрому

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Нафтогаз подготовил арбитражный иск к Газпрому

Нафтогаз намерен уже в июле подать арбитражный иск к Газпрому за невыполнение условия «качай или плати» по контракту на транзит газа.

Об этом заявил глава НАК Юрий Витренко во вторник, 21 июня.

«Условиями нашего контракта с Газпромом предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать разногласия перед походом в арбитраж. В следующем месяце этот срок истекает, и если ничего не произойдет и Газпром не изменит своей позиции, это значит, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж», — сказал он.

Витренко объяснил, что Газпром сейчас недоплачивает за транзитные объемы, которые он забронировал и которые доступны.

Около месяца назад в Нафтогазе заявили о начале передарбитражной процедуры против Газпрома.

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