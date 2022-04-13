Франция заморозила 23 млрд евро российских активов — Finance.ua
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Франция заморозила 23 млрд евро российских активов

Сегодня 11:18
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Франция опубликовала подробный список российских активов на сумму 23,7 млрд евро или 25,6 млрд долларов США, замороженных из-за вторжения россии в Украину 24 февраля.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство финансов Франции.
Основную часть замороженных активов составляют активы российского Центрального банка, стоимость которых, по данным министерства, составляет 22,8 млрд евро.
В список активов также входят 33 объекта недвижимости общей стоимостью 573,6 миллионов евро, включая ряд курортных адресов в Антибах, Сен-Жан-Кап-Ферра и Сен-Тропе на французской Ривьере, а также 178 миллиардов евро.
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Кроме того, заблокированы банковские счета, три яхты на сумму свыше 125 миллиардов евро, шесть вертолетов на сумму свыше 60 миллионов евро и три произведения искусства на сумму 7 миллионов евро.

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По материалам: Економічна Правда
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