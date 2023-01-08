Фондовый рынок США показал самое большое годовое падение с 2008 года — Finance.ua

Фондовый рынок США показал самое большое годовое падение с 2008 года
Фондовые индексы США в 2022 году продемонстрировали большие потери в связи с агрессивным повышением процентных ставок для сдерживания инфляции, опасениями рецессии, российско-украинской войной и растущими опасениями по поводу случаев заражения COVID-19 в Китае.
Об этом сообщает Reuters.
Три основных индекса Уолл-стрит зафиксировали свое первое годовое падение с 2018 года, поскольку эпоха мягкой денежно-кредитной политики закончилась самым быстрым повышением ставок Федеральной резервной системой с 1980-х годов.
Базовый индекс S&P 500 в этом году потерял 19,4%, что означает снижение рыночной капитализации примерно на 8 триллионов долларов. Технологический индекс Nasdaq упал на 33,1%, а индекс Dow Jones Industrial Average упал на 8,9%.
Годовое процентное снижение всех трех индексов было самым большим со времен финансового кризиса 2008 года, в основном из-за обвала акций роста, поскольку опасения по поводу быстрого повышения процентных ставок ФРС повышают доходность казначейских облигаций США.
«Основные макроэкономические причины возникли в результате сочетания событий: продолжающееся нарушение цепочки поставок, начавшееся в 2020 году, всплеск инфляции, опоздание ФРС с началом программы ужесточения ставок в попытке обуздать инфляцию», — заявил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research.
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Он также сослался на экономические показатели, указывающие на рецессию, геополитическую напряженность, включая войну россии против Украины, рост числа случаев заболевания COVID-19 в Китае и неопределенность в отношении Тайваня.
Акции Apple, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla были среди худших снизившись на 28-66% в 2022 году. Индекс роста S&P 500 упал примерно на 30,1% в этом году, при этом инвесторы предпочитают секторы с высокой дивидендной доходностью и стабильными доходами, такие как энергетика, которая зафиксировала звездный годовой прирост в 59%.
Промышленный индекс Dow Jones упал 33 147,25 пункта; S&P 500 до 3839,50; а Nasdaq Composite до 10 466,48 пункта.
Напомним, индекс доллара США, который измеряет доллар США по отношению к корзине валют, в 2022 году вырос более чем на 8%, что является максимальным показателем с 2015 года.
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