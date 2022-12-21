Мировые медиа-группы потеряли $500 млрд капитализации, акции достигли исторического падения — Finance.ua

Мировые медиа-группы потеряли $500 млрд капитализации, акции достигли исторического падения Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Мировые медиа-группы потеряли $500 млрд капитализации, акции достигли исторического падения

В этом году рыночная стоимость крупнейших мировых медиакомпаний была обесценена более чем на $500 млрд, поскольку инвесторы недовольны революцией потокового вещания, что вызвало историческое падение цен на акции вещательных и развлекательных групп.

Об этом пишет Financial Times.

Ужесточение конкуренции и рост расходов в сочетании с затягиванием поясов потребителей и замедлением роста рекламы привели к спаду в масштабах всей отрасли. Средства массовой информации, охватывающие для инвесторов широкий спектр деятельности от кинопроизводства до рекламы и кабельного телевидения, оказались среди наиболее пострадавших секторов для мировых акций со времен финансового кризиса.

Упавшие примерно на 45% акции Walt Disney приближаются к своему крупнейшему годовому падению по крайней мере с 1974 года. В последние дни акции оказались под большим давлением, поскольку поступления от долгожданного сиквела «Аватар» в первые выходные не оправдали оценок.

Акции Paramount Global в этом году упали на 42%, а Netflix — на 52%, в то время как акции Warner Brothers Discovery упали на 63% с момента своего создания в этом году из-за объединения Discovery и WarnerMedia от AT&T.

Стриминговые компании хорошо справились с началом пандемии, поскольку ограничения увеличили аудиторию, что привело к росту акций в секторе во время бума на фондовом рынке в марте 2020 года. Но когда руководители потратили десятки миллиардов долларов на потоковый контент, возможности просмотра расширились, а стоимость жизни резко возросла.

Индекс Dow Jones Media Titans, который отслеживает деятельность 30 крупнейших мировых медиакомпаний, в этом году потерял 40%, а его общая рыночная стоимость сократилась с $1,35 трлн до $808 млрд.

Музыкальный провайдер Spotify упал на 69%, а производитель видео Roku — на 81%.

Пострадали и традиционные вещатели. Одно из самых резких падений цен на акции пришлось на долю владельцев кабельных активов в США. Акции Charter Communications упали на 53%, а Comcast — на 31%. Между тем, рекламодатели стали неохотно продвигать бренды, поскольку глобальная экономика замедляется, что вредит владельцам СМИ, включая британскую ITV, акции которой потеряли 36%.

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