Фонд госимущества на прошлой неделе привлек от приватизации ₴22,5 миллиона — Finance.ua

Фонд госимущества на прошлой неделе привлек от приватизации ₴22,5 миллиона
Фонд государственного имущества Украины по результатам приватизационных аукционов 31 марта — 4 апреля привлек в бюджет 22,5 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ в Фейсбуке.
«На прошлой неделе команда Фонда государственного имущества Украины провела 19 успешных онлайн-аукционов по приватизации в системе Prozorro.Продажи. Общая сумма победных ставок составляет 22,5 млн гривен. Средний рост цены объекта составляет 16,14 раза», — говорится в сообщении.
Самым дорогим объектом стало помещение цокольного этажа в Запорожье. За объект площадью более 320 кв. м соревновались 23 участника, благодаря чему цена в ходе торгов выросла почти в 19 раз — до 8 млн грн.
Также среди инвесторов пользовалось спросом нежилое помещение на Черниговщине. Участие в торгах приняли 16 человек, цена за право собственности на актив увеличилась с 25,5 тыс. до 5,05 млн грн.
На этой неделе команда ФГИУ планирует провести 25 онлайн-аукционов по приватизации. Покупателям предлагают, в частности, единый имущественный комплекс ГП «Житомирский ликероводочный завод» и объект незавершенного строительства на балансе ГУ «Институт судебной психиатрии Министерства здравоохранения Украины».
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