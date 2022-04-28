ФЛП, єМалятко и свадьба через смартфон. В «Дія» готовят новые услуги — Finance.ua

ФЛП, єМалятко и свадьба через смартфон. В «Дія» готовят новые услуги

Сегодня 08:01 — Личные финансы

ФЛП, єМалятко и свадьба через смартфон. В «Дія» готовят новые услуги

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в «Дія» возвращаются старые сервисы, которые временно были недоступны из-за безопасности. Также появятся новые услуги, например, заключение брака через смартфон.

Этими наработками он поделился в интервью РБК-Украина

«Сейчас мы развиваем и совершенствуем услуги для внутриперемещенных лиц (ВПЛ): получение статуса и выплат. Планируем еще некоторые новые социальные услуги и финтех-продукты. Наша цель неизменна — отцифровать все услуги, которые есть в нашем государстве, сделать их онлайн», — рассказал он.

По словам министра, сейчас работа в большинстве своем идет над тем, что «уже для всех понятно».

«Например, сейчас хотим перенести „єМалятко“ в мобильное приложение „Дія“, чтобы человек, когда родился ребенок, мог его зарегистрировать с собственного смартфона. Хотим комплекс услуг для ФЛП также сделать доступным на смартфоне, а не только на портале», — добавил. Федоров.

Министр также пообещал — вскоре и брак можно будет заключить, не выходя из дома.

«Мы пока сделали на портале возможность подать документы онлайн. Но думаю, что мы изменим философию этой услуги, чтобы можно было на смартфоне не просто подать документы, но и зарегистрировать брак», — добавил Федоров.

Справка Finance.ua:

Недавно разработчики «Дія» запустили комплексную услугу для украинцев. В приложении можно оформить статус внутриперемещенного лица (ВПЛ) и выплаты от государства;

с началом полномасштабной войны россии против Украины многие физлица-предприниматели вынуждены были покинуть свои населенные пункты и эвакуироваться в более безопасные регионы. Ain.ua поделился ответом юристов о том, что делать внутриперемещенным ФЛП, чтобы платить налоги в украинский бюджет.

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