Финский университет разрешил использование искусственного интеллекта на уроках — Finance.ua
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Финский университет разрешил использование искусственного интеллекта на уроках

Технологии&Авто
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Финский университет разрешил использование искусственного интеллекта на уроках
Финский университет разрешил использование искусственного интеллекта на уроках
Университет Ювяскюля (Финляндия) разрешил использовать искусственный интеллект в учебном процессе.
Об этом сообщает Yle.
Школа экономики вуза создает первые инструкции по использованию этого инструмента при обучении.
«Мы не делаем попыток запретить или ограничить использование искусственного интеллекта в исследованиях», — говорится в пресс-релизе высшего учебного заведения.
Заместитель декана Уилма Луома-Ахо указала, что искусственный интеллект имеет множество возможностей для применения, которые помогают студентам.
Программы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, доступны и просты в использовании. Некоторые учебные заведения выступают против их использования. Доцент Микко Ренкке считает такой подход недальновидным.
«Если мы сейчас запретим использование ChatGPT, то должны ли мы запретить поиск через Google или проверку в Word», — задается вопросом доцент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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