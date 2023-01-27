Финский университет разрешил использование искусственного интеллекта на уроках — Finance.ua

Финский университет разрешил использование искусственного интеллекта на уроках Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

Финский университет разрешил использование искусственного интеллекта на уроках

Университет Ювяскюля (Финляндия) разрешил использовать искусственный интеллект в учебном процессе.

Об этом сообщает Yle

Школа экономики вуза создает первые инструкции по использованию этого инструмента при обучении.

«Мы не делаем попыток запретить или ограничить использование искусственного интеллекта в исследованиях», — говорится в пресс-релизе высшего учебного заведения.

Заместитель декана Уилма Луома-Ахо указала, что искусственный интеллект имеет множество возможностей для применения, которые помогают студентам.

Программы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, доступны и просты в использовании. Некоторые учебные заведения выступают против их использования. Доцент Микко Ренкке считает такой подход недальновидным.

«Если мы сейчас запретим использование ChatGPT, то должны ли мы запретить поиск через Google или проверку в Word», — задается вопросом доцент.

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Укрінформ По материалам:

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