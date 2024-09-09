Финпомощь в августе частично компенсировала нехватку за предыдущие месяцы — Finance.ua

Финпомощь в августе частично компенсировала нехватку за предыдущие месяцы
Внешняя помощь в августе составила $8,5 млрд: $4,5 млрд от ЕС ($1,6 млрд грант, остальные — льготный кредит) и $3,9 млрд гранта от США.
Об этом сообщают эксперты Центра экономической стратегии в Telegram.
Отмечается, что на первый взгляд это вдвое выше месячной потребности — эти средства лишь частично перекрыли предыдущее нестабильное финансирование.
Тем не менее, доля покрытия бюджетных нужд иностранной помощью (а это перекрытие дефицита + погашение долгов) в 2024 году выросла до 78% с 52% в июле.
В последующие месяцы этот процент снова уменьшится вместе с ожидаемым уменьшением помощи.
«Основным источником предполагаемых поступлений иностранного финансирования для Украины в этом году являются средства ЕС по программе Ukraine Facility и кредиты МВФ. Поступление же грантовой помощи от США затянулось до конца американского бюджетного года: сейчас мы получили только половину той суммы, которую США должны успеть передать нам до конца сентября», — добавляет экономист ЦЭС Максим Самойлюк.
Справка Finance.ua:
- в марте Украина привлекла рекордную сумму международной помощи — более 9 млрд долларов;
- Европейский союз с начала полномасштабного вторжения россии оказал помощь Украине на 108 млрд евро;
- По данным Министерства финансов, с начала полномасштабной войны Украина привлекла более 93 млрд долларов США бюджетной поддержки от международных партнеров.
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