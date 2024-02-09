Финансовая дисциплина: как противостоять прокрастинации — Finance.ua

Финансовая дисциплина: как противостоять прокрастинации
Обещаете себе начать экономить, но постоянно перекладываете на завтра, а потом на послезавтра, и так по кругу. Если вам такая ситуация знакома, возможно, вы имеете дело с прокрастинацией. Эксперты Финкульта рассказали, что это такое и как воспитывать финансовую дисциплину.
Прокрастинация — откладывание дел на потом. Прокрастинаторы избегают задач и могут намеренно искать причины, позволяющие им не выполнять то, что нужно. Не стоит ожидать, что возможность откладывать денежные средства появится, когда доходы возрастут.
На самом деле это самообман, потому что обычно чем больше человек зарабатывает, тем больше он тратит.
Как же наконец-то прекратить откладывать на потом и начать действовать? Вот несколько действенных советов
1. Определитесь с жизненными целями и своими приоритетами. Правильно выбранные цели, в том числе и финансовые, служат хорошим ориентиром и мощной мотивацией к активным действиям. Ведь финансовые цели — это не только деньги, но и такие базовые понятия, как уверенность, ответственность, развитие. Умение ставить цели, строить стратегии их достижения — навык, который можно и нужно приобретать.
2. Мотивируйте себя. Постоянно напоминайте о том, почему это необходимо.
3. Сила привычки. Такой способ поможет вам свыкнуться с накоплением денег с любого дохода постепенно. Каждый месяц вы должны откладывать деньги на сберегательный карточный счет. Но с одним условием — сумма увеличивается каждый раз. Попробуйте разные варианты откладывать деньги — выберите тот, который поможет добиться положительного финансового результата и станет полезной привычкой.
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4. Визуализируйте. Визуальное напоминание о ваших финансовых целях не дает вернуться к старым привычкам и помогает сосредоточиться на том, что для вас самое важное.
Следовательно, следует понять, что процесс сбережения — это не столько о средствах, сколько о самодисциплине и целеустремленности. Именно соблюдение финансовой дисциплины позволит вам понять собственную финансовую ситуацию, сосредоточиться на главных вопросах и успешно решить их.
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