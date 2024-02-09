Финансовая дисциплина: как противостоять прокрастинации — Finance.ua
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Финансовая дисциплина: как противостоять прокрастинации

Личные финансы
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Финансовая дисциплина: как противостоять прокрастинации
Финансовая дисциплина: как противостоять прокрастинации
Обещаете себе начать экономить, но постоянно перекладываете на завтра, а потом на послезавтра, и так по кругу. Если вам такая ситуация знакома, возможно, вы имеете дело с прокрастинацией. Эксперты Финкульта рассказали, что это такое и как воспитывать финансовую дисциплину.
Прокрастинация — откладывание дел на потом. Прокрастинаторы избегают задач и могут намеренно искать причины, позволяющие им не выполнять то, что нужно. Не стоит ожидать, что возможность откладывать денежные средства появится, когда доходы возрастут.
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На самом деле это самообман, потому что обычно чем больше человек зарабатывает, тем больше он тратит.
Как же наконец-то прекратить откладывать на потом и начать действовать? Вот несколько действенных советов
1. Определитесь с жизненными целями и своими приоритетами. Правильно выбранные цели, в том числе и финансовые, служат хорошим ориентиром и мощной мотивацией к активным действиям. Ведь финансовые цели — это не только деньги, но и такие базовые понятия, как уверенность, ответственность, развитие. Умение ставить цели, строить стратегии их достижения — навык, который можно и нужно приобретать.
2. Мотивируйте себя. Постоянно напоминайте о том, почему это необходимо.
3. Сила привычки. Такой способ поможет вам свыкнуться с накоплением денег с любого дохода постепенно. Каждый месяц вы должны откладывать деньги на сберегательный карточный счет. Но с одним условием — сумма увеличивается каждый раз. Попробуйте разные варианты откладывать деньги — выберите тот, который поможет добиться положительного финансового результата и станет полезной привычкой.
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4. Визуализируйте. Визуальное напоминание о ваших финансовых целях не дает вернуться к старым привычкам и помогает сосредоточиться на том, что для вас самое важное.
Следовательно, следует понять, что процесс сбережения — это не столько о средствах, сколько о самодисциплине и целеустремленности. Именно соблюдение финансовой дисциплины позволит вам понять собственную финансовую ситуацию, сосредоточиться на главных вопросах и успешно решить их.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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